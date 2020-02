Dalle: "Magnette gedraagt zich als saboteur van het systeem” SPS

18 februari 2020

08u35

Bron: Belga 0 Vlaams minister Benjamin Dalle heeft forse kritiek op de manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette afgelopen vrijdag de doodsteek heeft gegeven aan een federale regering met PS en N-VA. "Ik mis het staatsmanschap dat we bij de PS hebben gekend onder Di Rupo. Magnette gedraagt zich als een saboteur van het systeem en als de objectieve bondgenoot van separatisten", aldus Dalle in De Ochtend op Radio 1.

De manier waarop PS-voorzitter Paul Magnette vrijdag definitief een kruis heeft gemaakt over een mogelijke paars-gele coalitie is bij de CD&V nog niet verteerd. De "J'en ai marre" ("Ik heb er genoeg van") van de PS-voorzitter deed koninklijk opdrachthouder Koen Geens vroegtijdig de handdoek in de ring gooien. Geens was ontgoocheld en sprak van een "ezelsstamp" van Magnette.

"Dat heeft inderdaad pijn gedaan", zegt ook Vlaams minister Benjamin Dalle. De CD&V'er heeft heimwee naar "het staatsmanschap" dat de PS toonde onder Elio Di Rupo. "Toen hebben we een belangrijke staatshervorming doorgevoerd door achter de schermen te onderhandelen over delicate onderwerpen", aldus Dalle.

Dalle mist dat soort staatsmanschap bij huidig PS-voorzitter Magnette. "Door als voorzitter van de grootste partij in Wallonië te zeggen dat hij niet met een meerderheid van de Vlamingen wil besturen, stelt Magnette zich op als een saboteur van het systeem. Door op die manier publiek verklaringen af te leggen gedraagt hij zich als een objectieve bondgenoot van separatisten", aldus Dalle. Volgens de CD&V'er staat het land voor zo'n belangrijke hervormingen dat er daarvoor een draagvlak nodig is in Vlaanderen en dat kan volgens hem enkel met een Vlaamse meerderheid in de regering.

