Dalle: “Besparingen in Brussel? Oppositie heeft blijkbaar bijzonder kort geheugen” SVM

27 november 2019

15u48

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Brussel Benjamin Dalle (CD&V) spreekt tegen dat de Vlaamse regering bespaart op de dotatie van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC). Hij reageert daarmee op kritiek van oppositiepartij Groen die vindt dat de Vlaamse regering "onevenredig" bespaart op Brussel. "Ik lees allerhande verklaringen over besparingen in Brussel. De oppositie heeft een bijzonder kort geheugen: de vorige Brusselministers bespaarden bij aanvang van de legislatuur op de dotatie. Ikzelf bespaar daarop niet", aldus Dalle in het Vlaams Parlement.

De commissie in het Vlaams Parlement boog zich vandaag over de beleidsplannen van minister Dalle. Volgens oppositiepartij Groen bespaart Dalle "onevenredig" op Brussel. “Alle steden krijgen 3,5 procent extra uit het stedenfonds, maar op de bijdrage aan de Brusselaars wordt stevig bespaard”, aldus parlementslid Stijn Bex. “De Vlaamse regering hanteert twee maten en twee gewichten. Deze Vlaamse regering zegt wel dat ze de band met Brussel en de Nederlandstalige Brusselaars belangrijk vindt, maar ondertussen krijgt de VGC meer middelen uit Brussel dan uit Vlaanderen.”

Minister Dalle is het niet eens met die kritiek. Volgens hem blijft de Vlaamse regering investeren in Brussel. "Er worden inderdaad zoals in elk domein inspanningen gevraagd, die gelden zowel in Vlaanderen als in Brussel. Maar dat is niet het volledige verhaal. Op de dotatie aan de VGC -goed voor een bedrag van 28 miljoen euro- bespaar ik in de begroting 2020 niet. 0 procent, 0 euro op het nominaal bedrag", dixit Dalle.

“Stop met in eigen voet te schieten”

Dalle doet ook een oproep om als Vlamingen in Brussel aan hetzelfde zeel te trekken. “Wie zegt dat Vlaanderen Brussel loslaat moet zich goed bewust zijn van die woorden. Het vergroot de kloof die in sommige hoofden bestaat tussen Vlaanderen en haar hoofdstad.”

“Het versterkt diegenen die niet meer geloven in onze hoofdstad en het zet Vlamingen en Brusselaars tegen elkaar op. De Vlaamse Brusselaars moeten stoppen met in de eigen voet te schieten en elkaar vliegen proberen af te vangen. Laat ons de handen in elkaar slaan en samenwerken om Brussel beter te maken.”