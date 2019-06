Daling van overtredingen op witte kassa in horeca tvc

18 juni 2019

18u30

Het aantal inbreuken op de regelgeving over de witte kassa is gedaald. Dat blijkt uit cijfers van de FOD Financiën. Die zegt dat de controles en de boetes de sector dwingen om zich in regel te stellen met de wet.

Bij controles in het eerste semester van 2019 in "etablissementen die volgens de regel een witte kassa moeten hebben, maar die er nog geen hadden op de datum dat ze werden uitgepikt", stelden controleurs van de FOD vast dat 26,29 procent van de zaken in overtreding was, in vergelijking met 73,13 procent in 2017. In 2018 waren er geen controles.

Parallel daarmee werden controles georganiseerd in zaken die al een witte kassa gebruiken. In 2018 was in 19,34 procent van de gevallen die kassa niet geactiveerd zoals het hoort, tegenover 12,75 procent in 2017. Tijdens de eerste zes maanden van 2019 daarentegen bedroeg dat aantal 4,98 procent, wat dus wijst op een daling.

Op verschillende plaatsen werd ook vastgesteld dat een tweede niet geregistreerde kassa werd gebruikt. Het ging om 1,96 procent van de gevallen in 2017, 1,04 procent in 2018 en 1,29 procent tijdens het eerste semester van 2019.