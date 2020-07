Dalend aantal besmettingen in Brussel mogelijk door onderrapportage PVH

27 juli 2020

10u28

Bron: De Morgen 2 Brussel noteerde de afgelopen week een daling in het aantal coronabesmettingen van 6 procent. Dat cijfer in de hoofdstad moet genuanceerd worden volgens verschillende Brusselse huisartsen aan Bruzz.

In verschillende Belgische steden blijft het besmettingscijfer stijgen. In Antwerpen werd er zelfs een toename van 500 procent genoteerd. Brussel lijkt daarbij een uitzondering. Volgens Sciensano daalt het aantal geregistreerde coronabesmettingen daar de voorbije week met 6 procent.



Ondanks die dalende lijn maken de Brusselse huisartsen zich zorgen. Volgens hen is er in het Brussels gewest namelijk sprake van een sterke onderrapportage. De chaotische manier van testen en een gebrek aan testcentra zouden ervoor gezorgd hebben dat het aantal besmettingen er wordt onderschat.

Chaos

Onder meer arts Tine Duchausoit bekritiseert de manier van testen. Patiënten kunnen zich in het weekend niet vrijwillig laten testen en moeten daarvoor doorverwezen worden door hun huisarts. Aangezien meer dan 30 procent van de inwoners in de grootstad geen huisarts heeft, verloopt dat niet steeds even vlot.



Bovendien zit er een sterke vertraging op het testproces. Er zijn te weinig centra voor het aantal inwoners waardoor er wachttijden ontstaan. Daarbovenop hebben de Brusselse privé-labo’s vijf dagen nodig om de resultaten te verwerken, wat de berichtgeving sterk vertraagt.

Verbetering

Inge Neve, hoofd van de Brusselse gezondheidsinspectie, springt voorzichtig om met die kritiek. Volgens haar werden er de voorbije twee weken net meer tests afgenomen. Ook aan de procedure wordt er volgens haar nog gesleuteld om dit vlotter te laten verlopen.