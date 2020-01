Dakwerker komt om bij arbeidsongeval in Charleroi

HLA

29 januari 2020

14u19

Bron: Belga

3

Een dakwerker is deze ochtend omstreeks 10.15 uur om het leven gekomen bij een arbeidsongeval in Jumet, een deelgemeente van Charleroi. Dat is vernomen bij de lokale politie, die een bericht van SudPresse bevestigt. Het slachtoffer maakte een val van een tiental meter en was op slag dood.