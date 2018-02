Dakloze man (70) die inbraken pleegde om in gevangenis te belanden krijgt 24 maanden cel ADN

13 februari 2018

16u00

Bron: Belga 0 De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Deltcho A. (70) veroordeeld tot 24 maanden cel voor twee voertuiginbraken. De dakloze man bekende dat hij de feiten met opzet had gepleegd om in de gevangenis te belanden, want daar krijgt hij tenminste een bed en eten.

De in Bulgarije geboren Deltcho A. zit al jaren in een sukkelstraatje. Hij is staatloos, kampt met leverkanker en vindt nergens hulp. Op 19 november 2017 werd hij door de Antwerpse politie gearresteerd, nadat twee ooggetuigen hem in een wagen hadden zien inbreken. Hij had met een noodhamer een raampje stuk geslagen en bloedde aan zijn hand. De man beweerde dat hij een gps had gestolen, maar volgens de eigenaar was er niets verdwenen.

Deltcho A. vertelde de politie dat hij de inbraak met opzet had gepleegd, omdat hij naar de gevangenis wilde. De man voegde er nog aan toe dat als hij zou worden vrijgelaten, hij meteen een nieuwe inbraak zou plegen om terug in de gevangenis te belanden.

Deltcho A. stond op het moment van zijn arrestatie al geseind voor een inbraak in een tractor op 19 april 2017. De man werd in datzelfde jaar al twee keer veroordeeld voor zware diefstal en stapelt volgens het OM de veroordelingen op.

De rechtbank had begrip, maar vond dat zijn precaire situatie de feiten niet rechtvaardigde. Gelet op het bijzonder hoge recidivegevaar, kreeg hij een effectieve straf opgelegd om te vermijden dat hij nieuwe slachtoffers maakt.