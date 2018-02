Dakloze François zet 3 euro in bij paardenrennen en wint 250.000 euro ADN

01 februari 2018

15u28

Al 25 jaar lang waagt de dakloze François (60) uit Bergen al eens een gokje, altijd met heel kleine bedragen. Zo ook vorige week. Op goed geluk zette hij 2,5 euro in op 5 paarden bij de paardenrennen. Hij waagde ook nog een extra gok bij het bonusspel, voor 50 cent extra. Met grote gevolgen. Hij won 250.000 euro.

François is naar eigen zeggen helemaal geen expert in paardenrennen. Hij koos die dag dan ook volledig willekeurig vijf paarden. De dieren renden stuk voor stuk de race volledig uit én finishten in de volgorde die François had voorspeld.

Normaal zou hem dat ongeveer zo’n 600 euro hebben opgeleverd, maar het verhaal werd nog véél mooier omdat hij het ook bij het bonusspel bij het rechte eind had. Het werd een jackpot van 250.000 euro. "Ik kan je zelfs niet eens vertellen met welke paarden ik nu weer juist gewonnen heb", klinkt het verbaasd.

De dakloze man laat zich evenwel niet gek maken door de gewonnen som. “Of ik het gevierd heb? Ik heb twee koffies gedronken”, vertelt hij aan Sudinfo. De voormalige ondernemer is uiteraard wel heel blij. Eindelijk zal hij een klein appartementje aan de kust kunnen kopen.