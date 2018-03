Dakloze dood aangetroffen in Deurne: "Alles wijst erop dat man is doodgevroren" Patrick Lefelon

01 maart 2018

07u50

Bron: Eigen berichtgeving 328 De man die vanmorgen rond 6 uur dood werd aangetroffen in de buurt van de luchthaven van Deurne, is mogelijk omgekomen door de vrieskou. Het Antwerpse parket laat nog een lijkschouwing uitvoeren, maar alles wijst er momenteel op dat de man is doodgevroren.

Parketwoordvoerster Lentle Jespers: "We kunnen momenteel bevestigen dat het slachtoffer een 54-jarige Roemeen is. De sectie Agressie van de federale politie en het labo zijn ter plaatse geweest. Alle pistes worden momenteel opengehouden. Een lijkschouwing zal uitsluitsel geven over de exacte doodsoorzaak."

Een getuige heeft het Roemeense slachtoffer al rond 4 uur opgemerkt ter hoogte van de nachtwinkel. Het slachtoffer had een lichte verwonding aan zijn hand, mogelijk van een schermutseling in de loop van de avond.

De Roemeense man had geen vaste verblijfplaats en leefde als dakloze. Pas tegen 6 uur werden de politie- en hulpdiensten verwittigd. De spoeddokter van de MUG-ziekenwagen kon enkel de dood vaststellen. Het lichaam was volledig bevroren.