Dakloze die van straat werd geplukt heeft plots zicht op carrière als mannequin HR

05 december 2019

17u47

Bron: RTBF 1 Binnenland Een man uit Doornik die bijna vijf jaar lang dakloos was en onlangs bij toeval van straat werd geplukt net voor de start van een modeshow, heeft nu zicht op een carrière als mannequin. “Plots gaat het de goede richting uit”, zegt Xavier Malice (51).

Xavier werkte vroeger in de auto-industrie, maar raakte aan lagerwal en belandde in 2015 op straat. Maar toen hij in september ronddoolde in een winkelcentrum in Doornik, raakte iemand van een castingbureau geïntrigeerd door zijn uiterlijk, en dan vooral zijn haren en baard. Ze spoorde hem aan mee te doen aan een defilé die een uur later plaatsvond.

“Ik kreeg te horen wat ik op het podium moest doen. ‘Zodra ik je zeg te gaan, ga je daarheen. Je stopt halverwege, je stopt twee seconden. Je trekt je jas uit en zet hem op je schouder.’ Het ging zonder probleem, heel natuurlijk. Ik deed het helemaal goed”, vertelt Xavier aan RTBF.

Vertrouwen

Nadat zijn verhaal rondging op sociale media, werkte de vijftiger intussen al als model mee aan een advertentie, en hij speelde mee in een korte film. “Werken als model geeft me vertrouwen, en dat had ik voordien niet”, zegt hij. “Het gaat nu eindelijk de goede kant op met mij.”