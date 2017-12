Daken in West-Vlaanderen kreunen onder de sneeuw TK

Vannacht en vanochtend heeft zware sneeuwval in het zuiden van West-Vlaanderen verder voor problemen gezorgd. De brandweer moest enkele keren uitrukken om daken te stabiliseren. Dat zegt persofficier Philip Stichelbaut van hulpverleningszone Fluvia.

In de Ooigemstraat in Wielsbeke werd een gebouw op de bedrijfsite van Unilin in de loop van de nacht ontruimd. Door sneeuw en smeltwater was de dakconstructie zwaar belast en dreigde het in te storten. Er werden een aantal maatregelen getroffen. Ook in de Spitaalstraat in Waregem moest de brandweer vanochtend een dak van 200 vierkante meter stabiliseren.

Verder stortte vanmorgen een stuk van een hangar in de Overleiestraat in Harelbeke in. Een andere stuk kon gestut worden. "Als brandweer komen wij ter plaatse om de situatie te stabiliseren. Daarna neemt een private firma, een aannemer, het werk over", legt Stichelbaut uit. "Er vielen gelukkig geen gewonden."