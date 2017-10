Dakbrand bij Sioen in Ardooie: 30-tal werknemers geëvacueerd Hans Verbeke

Bron: Eigen berichtgeving 0 Hans Verbeke Een dertigtal werknemers van het Ardooise bedrijf Sioen, wereldmarktleider in gecoat technisch textiel en hoogwaardige beschermkleding, moest deze voormiddag worden geëvacueerd omwille van een dakbrand.

Arbeiders waren bezig met asfalteringswerken toen plots brand ontstond rond een verluchtingsbuis. Onmiddellijk werd groot alarm geslagen. De personeelsleden werden geëvacueerd zoals het noodplan van het bedrijf dat voorschrijft. De brandweer had de situatie snel onder controle en kon zich vrijwel onmiddellijk beperken tot nablussen. De schade bleef beperkt. Na een klein uurtje mochten de geëvacueerde werknemers het bedrijf weer binnen. Sioen krijgt nu en dan de brandweer over de vloer. Meestal is dat voor kleine tussenkomsten, maar in 1991 sloeg het noodlot bijzonder zwaar toe. Het hele bedrijf werd toen in de as gelegd door een brand.

