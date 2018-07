Dak van psychiatrisch ziekenhuis Sint-Kamillus afgebrand Andreas De Prycker TT

13 juli 2018

16u03

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 25 In het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint Kamillus in Bierbeek heeft vandaag een felle brand gewoed. Het dak van het gebouw met de keuken en de eetzaal ging in de vlammen op. Dat bevestigt de brandweer van Leuven.

De brand ontstond even na 15 uur in de verlichting van een dampkap in de keuken. Die bevindt zich samen met de eetzaal in een van de gebouwen van het Universitair Psychiatrisch Centrum (UPC) langs de Kreykelberg in Bierbeek in Vlaams-Brabant. Even was het provinciaal vooralarm van kracht. Het medische interventieplan werd al snel afgeblazen. In het gebouw waren geen mensen aanwezig. Er vielen geen gewonden.

De brandweer van Leuven had de handen vol met het bestrijden van het vuur en kreeg versterking van het korps uit Tienen. De schade is aanzienlijk. Het dak van het gebouw werd door de vlammenzee verwoest. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar de rest van het gebouw, dat wel waterschade opliep.