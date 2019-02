Dagtarief van 37 euro, maar toch kan vandaal ongemoeid toeslaan in één van duurste parkings van het land kg

11u21 0 Een vandaal heeft verschillende wagens beschadigd die geparkeerd stonden op het Q-park Zuidstation in Brussel. Het gaat om huurwagens die op de parking worden gezet tot ze opnieuw de baan op moeten. Opvallend: de parkeergarage is één van de duurste in het land.

Concreet werden negen huurwagens beschadigd van bedrijven Sixt, Hertz en Avis. Bij sommige wagens werd een zijruit verbrijzeld, terwijl bij andere de achterruit kapot werd geslagen.



Dat de wagens net op het Q-park Zuidstation werden toegetakeld, is frappant. Het is één van de duurste parkeergarages in België. Een uurtje parkeren kost er 4,50 euro, terwijl je voor een plekje op de VIP- en Express-verdieping 4,70 euro betaalt. Het maximale dagtarief is er 37 euro voor een standaardplaats en maar liefst 47 euro op de VIP- en Express-plaatsen. De huurwagens stonden overigens op -4, een “standaardverdieping”.

Misnoegd

De verhuurders van de wagens zijn misnoegd. Volgens hen zou de parkeergarage te weinig middelen inzetten om vandalisme te voorkomen: er hangen amper camera’s op de verdieping, hoewel het niet de eerste keer is dat er auto’s worden beschadigd. Het is niet zeker of de vandaal ondertussen gevat is.