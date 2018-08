Dagrecord verpulverd: bijna 35 graden in Ukkel tdm & ttr

07 augustus 2018

13u59

Bron: VTM Nieuws, Belga 5 Het kwik heeft vandaag in Ukkel 34,8 graden bereikt. Daarmee werd het dagrecord van 32,7 graden Celsius van 7 augustus 1975 ruim overschreden. Op sommige plaatsen heeft het al wat geregend. Dat bracht ook verkoeling: in Middelkerke was de temperatuur bijvoorbeeld al naar 25 graden gedaald om 18 uur.

Het record van deze zomer sneuvelde niet. Op 26 en 27 juli was het in Ukkel met 35,4 graden nog warmer.

KMI-weerman David Dehenauw wijst nog op de hoge zeewatertemperatuur. Die bedraagt nu 20,6 graden, wat de hoogste temperatuur is sinds augustus 1997. De metingen daarvan begonnen wel maar in 1994.

De hitte veroorzaakt ook hoge ozonwaarden, al is het op dat vlak al slechter geweest deze zomer. De informatiedrempel van 180 microgram ozon per kubieke meter lucht werd enkel overschreden in de meetstations van Bree, Gellik en Aarschot. Overschrijdingen van de alarmdrempel (240 microgram) waren niet verwacht.

