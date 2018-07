Dagje pretpark? Dit zijn de beste pretparken net over de grens Gunter Van Stappen

21 juli 2018

13u55

Bron: VTM Nieuws 2 Grote vakantie, dat is het ideale moment om eens met de kinderen of met vrienden naar een pretpark te gaan. Maar heb je al de pretparken in ons land al eens bezocht? Geen nood, er zijn nog genoeg alternatieven net over de Belgische grens. Een overzicht van een aantal parken in onze buurlanden, getest en goedgekeurd door onze redactie.

Toverland, Sevenum (Nederland)

In het zuiden van Nederland (vlak over de Limburgse grens) vind je Toverland. De naam klinkt misschien ietwat kinderachtig, maar je vindt er met Troy wel de hoogste, snelste en langste houten achtbaan van de Benelux. Deze zomer is ook de veertig meter hoge wingcoaster Fēnix geopend. Bij dit type achtbaan hangen de karretjes naast de baan, wat een unieke vliegervaring teweegbrengt. De achtbaan haalt een topsnelheid van 95 kilometer per uur en gaat drie keer over de kop.

Dit park is niet alleen ideaal voor de durvers, het is ook een echt familiepark. In totaal zijn er meer dan dertig attracties en is er ook volop aandacht voor de allerkleinsten. Zo is er onder meer een indoor achtbaan en speelgedeelte voor de kleinsten.

Online tickets vanaf 25,50 euro

Reistijden: vanuit Brussel (1u50), vanuit Gent (1u50), vanuit Hasselt (1u20), vanuit Antwerpen (1u20)

Efteling, Kaatsheuvel (Nederland)

De topper over de Nederlandse grens blijft uiteraard de Efteling. Daar steekt sinds dit jaar de iconische achtbaan Python (met twee loopings) in een nieuw kleedje. Of stap je liever in de houten achtbaan van Joris en de Draak? Efteling heeft daarnaast ook nog heel wat meer ‘thrills’ te bieden. Zo is er Baron 1898, een dive coaster waarbij je 37,5 meter naar beneden stort. Meer fan van achtbanen in het donker? Dan kan je terecht in Vogel Rok, een coaster die een topsnelheid van 65 kilometer per uur haalt. En uiteraard mag je Symbolica niet vergeten, de duurste attractie die het park ooit bouwde.

Ook de allerkleinsten kunnen in Efteling hun hartje ophalen in het bekende Sprookjesbos, waar onder meer Hans en Grietje, Langnek en Assepoester wonen. Dagelijks zijn er ook verschillende shows speciaal voor de allerkleinsten.

Online tickets vanaf 36 euro

Reistijden: vanuit Brussel (1u40), vanuit Gent (1u40), vanuit Hasselt (1u30), vanuit Antwerpen (1u10)

Parc Astérix, Plailly (Frankrijk)

Fan van de stripverhalen van Astérix en Obélix? Dan ben je in Parc Astérix, ten noorden van Parijs, aan het juiste adres. De namen van de attracties hebben niet alleen een ‘Astérixachtig’ kantje, de humor van de strips is ook overal terug te vinden. Er zijn twee attracties die je moet gedaan hebben in het park. Tonnerre de Zeus, de op twee na langste houten achtbaan in Europa, en OzIris, een inverted coaster waarbij de karretjes aan de onderkant van de baan hangen.

Daarnaast heeft het park nog een aantal grote achtbanen in het aanbod, waaronder darkride Le Defi de Cesar. Maar er zijn ook vier waterattracties die de moeite waar zijn.

Online tickets vanaf 37 euro

Reistijden: vanuit Brussel (2u50), vanuit Gent (2u40), vanuit Hasselt (3u10), vanuit Antwerpen (3u05)

Tip: er rijdt tegenwoordig een OUIBUS tussen Brussel en Parc Astérix. Tickets vanuit Brussel zijn te koop vanaf 10 euro.

Phantasialand, Brühl (Duitsland)

Iets dichter bij huis kan je in Phantasialand terecht in maar liefst zes themagebieden, met in totaal meer dan veertig attracties en shows. Een absolute aanrader voor de waterratten: Chiapas, de steilste boomstamattractie ter wereld. Een extra T-shirt meenemen is zeker geen overbodige luxe.

Daarnaast is het zeker de moeite je aan Taron te wagen, een stalen achtbaan waarin je meerdere malen gelanceerd wordt. Families kunnen samen een ritje maken in Raïk, een familieachtbaan die net als Taron in 2016 geopend werd. Het park heeft daarnaast nog attracties genoeg om één of zelfs meerdere dagen te vullen: Mystery Castle, Black Mamba en Winja's Fear & Winja’s Force om er maar een aantal op te noemen.

Ook aan de allerkleinsten is gedacht. Zo kan je met de hele familie op muizenjacht in de 3D-attractie Maus au Chocolat en kunnen de kinderen volop spelen in het themagebied Wuze Town.

Online tickets vanaf 47 euro

Reistijden: vanuit Brussel (2u10), vanuit Gent (2u30), vanuit Hasselt (1u20), vanuit Antwerpen (2u05)

Movie Park, Bottrop (Duitsland)

Fan van het witte doek? Dan is dit park ideaal. Alles in dit park ademt film en televisie. Het park telt vijf themagebieden en vier shows. Opvallende attractie: The High Fall, een drop tower waarbij je aan een snelheid van 90 kilometer per uur 61 meter naar beneden valt. Wanneer de gondel naar beneden valt, worden automatisch de stoelen een stukje naar voren gebogen om het valeffect bij de bezoekers te vergroten. Verder nog de moeite: Van Helsing’s Factory, een stalen overdekte achtbaan deels in het donker, en Star Trek: Operation Enterprise, een gelanceerde stalen achtbaan volledig gedecoreerd naar Star Trek, uniek in de wereld.

De kleinsten kunnen zich wagen aan verschillende kinderattracties en kunnen genieten van tal van shows.

Online tickets vanaf 33 euro

Reistijden: vanuit Brussel (2u40), vanuit Gent (2u40), vanuit Hasselt (2u05), vanuit Antwerpen (2u10)

Duinrell, Wassenaar (Nederland)

Dit pretpark heeft misschien iets minder thrills dan vele anderen, maar een aantal specifieke attracties maakt dit park de moeite waard. Zo vind je er onder meer een rodelbaan, waarbij je vanuit de duinen naar beneden suist. Daarnaast is dit park ook uitgerust met een subtropisch zwembad, het Tiki Bad, het grootste indoor waterpark van de Benelux. Er zijn maar liefst zestien unieke glijbanen.

Ook aan te raden in het park: Falcon, een achtbaan waarbij je een duikvlucht van 22 meter kaarsrecht naar beneden neemt, en de Splash, een waterachtbaan waar je ongetwijfeld nat in wordt.

Dit park is vooral voor de allerkleinsten een echte aanrader. Er zijn diverse attracties voor kinderen voorzien en er zijn ook veel speeltoestellen. Daarnaast kunnen de kinderen ook met gocarts rijden of trampoline springen. En de uitkijktoren geeft je een prachtig zicht over het hoogste punt van Zuid-Holland.

Online tickets vanaf 24,50 euro

Reistijden: vanuit Brussel (2u15), vanuit Gent (2u15), vanuit Hasselt (2u20), vanuit Antwerpen (1u47)