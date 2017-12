Daginvulling en persoonlijk contact in woonzorgcentra kan pakken beter, bewoners wel tevreden met privacy FT

Bron: Belga 0 Mozkito Verzorgsters van woonzorgcentrum Palmyra in Drogenbos, in gesprek met twee bewoners. Een zinvollere dagbesteding en betere relaties tussen bewoners onderling en bewoners en personeel. Dat zijn de belangrijkste bevindingen uit een enquête die gevoerd werd bij meer dan 20.000 bewoners van verschillende woonzorgcentra. Het onderzoek gebeurde op vraag van minister Jo Vandeurzen (CD&V).

Twee jaar lang, van 2014 tot 2016, werden bewoners uit 783 woonzorgcentra geïnterviewd door een onafhankelijk onderzoeksbureau. Wat blijkt? Rusthuisbewoners zijn vooral tevreden met de privacy die ze er krijgen, de veiligheid en het respect. En ze geven ook hoge scores aan vraaggerichte zorg en autonomie. Wat volgens hen wel beter kan: de persoonlijke omgang tussen bewoner en personeelslid én tussen bewoners onderling. Ook niet helemaal tevreden zijn ze over de dag- en tijdsbesteding. Elk woonzorgcentrum heeft intussen een rapport gekregen met daarin enkele specifieke resultaten. Met dat rapport kunnen de centra nu aan de slag.

Wat nog opvalt: de regionale verschillen. Zo voelen bewoners van West-Vlaamse woonzorgcentra zich merkelijk prettiger dan bewoners in andere provincies. In Limburg is de band met het personeel dan weer veel beter.

Andere mindset

Zaak is "een brug te maken tussen medische zorg en welzijnszorg". Dat zegt alvast Els Van Kerckhove. Zij is kwaliteitscoördinator van WZC Leiehome in Drongen. "De twee met elkaar vervlechten vergt niet zozeer meer werk van ons personeel, maar wel een andere mindset en meer onderling overleg. Een voorbeeld: een verzorgster die tien keer per dag gefrustreerd naar Maria's kamer trekt omdat de vrouw met haar bel voortdurend om personeel vraagt. Een goed gesprek zet meer zoden aan de dijk. De vrouw belt omdat ze eenzaam is, maar dat zou het personeel kunnen verhelpen door elkaar te briefen: elke keer wanneer iemand de kamer van Maria passeert, zou die persoon even 'hallo' kunnen zeggen. Het zijn vaak kleine gestes die een groot verschil maken voor de perceptie van de bewoners."

Wat de daginvulling betreft, zijn ze bij Leiedal afgestapt van het idee om iedere bewoner te verplichten aan alle gezamenlijke activiteiten deel te nemen. "Het is beter een programma op maat aan te bieden, vanuit de interesse van de bewoner", aldus Van Kerckhove nog.

Animatoren

Vlaams minister van Welzijn en Volksgezondheid Jo Vandeurzen is tevreden met de resultaten. "Ook als we ze internationaal vergelijken. Al kan het op verschillende vlakken inderdaad beter. Er zijn meer dan voldoende goede voorbeelden waarop kan worden verder gebouwd om de levenskwaliteit van rusthuisbewoners te verbeteren. De resultaten van dit onderzoek sporen de Vlaamse overheid trouwens aan zich verder in te zetten op de financiering van de animatiefunctie. Denk maar aan subsidies om animatoren bij te scholen bijvoorbeeld. En dan is er ook het relationele aspect. Vlaamse woonzorgcentra worden opgeroepen deel te nemen aan een coachingproject dat zich specifiek focust op een ethisch verantwoord zorgbeleid."

Elk centrum een kwaliteitslabel

De minister zegt ook dat hij openstaat voor een formule van accreditatie voor de circa 800 Vlaamse woonzorgcentra - de invoering van kwaliteitslabels dus. "We hebben die beweging al gemaakt voor onze ziekenhuizen", reageerde de minister. "Ze kunnen een officiële accreditatie krijgen van internationale centra. Wanneer we zo een systeem van labels invoeren voor woonzorgcentra moet er natuurlijk ook een onafhankelijke instantie komen die ze kan toekennen en controleren."

Wie benieuwd is naar de resultaten van een specifiek woonzorgcentrum kan hier terecht.