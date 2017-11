Dagelijks gemiddeld twee agenten slachtoffer van slagen en verwondingen avh

17u00 0 Marc Baert Het aantal agressiegevallen tegen agenten steeg vorig jaar spectaculair. Afgelopen jaar werden 783 agenten slachtoffer van slagen en verwondingen. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams Belang-Kamerlid Barbara Pas opvroeg bij minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). “Een cijfer dat ons wakker moet schudden”, vindt Pas.

Alleen al bij de federale politie leidden deze daden van agressie in 2015 tot 140 ongevallendossiers. Een jaar later, in 2016, steeg dat cijfer met 80 procent tot 252. Het aantal dagen arbeidsongeschiktheid van de federale agenten steeg van 3.016 in 2015 naar 9.049 dagen in 2016. Van de 252 feiten van agressie resulteerden 27 gewelddaden tot meer dan 100 dagen arbeidsongeschiktheid. Over het aantal arrestaties na die agressiedaden zijn geen cijfers.

“Kwalijke evolutie”

Bij bepaalde groepen raakt zelfs het meest elementaire respect voor de politieagent almaar verder zoek, zegt Pas. Volgens haar is het toegenomen geweld een kwalijke evolutie die rechtstreeks verband houdt met de toegenomen immigratie. “Zowel bij het geweld in Borgerhout als bij het terroriseren van de trein vanuit Waver-Walibi als bij het drieste geweld van afgelopen weekend in Brussel waren Noord-Afrikanen de daders”, aldus Pas. “Jambon mag dan van de daken schreeuwen dat er nultolerantie is voor geweld tegen agenten, als er niemand wordt gearresteerd zet dat weinig zoden aan de dijk.”

“Neem hun nationaliteit af”

Naast snelrecht moet volgens Pas ook werk gemaakt worden van het intrekken van de nationaliteit. “Het nationaliteitswetboek stelt dat de Belgische identiteit kan worden ontnomen ‘wanneer men ernstig tekortkomt aan de verplichtingen van Belgisch burger’”, stelt Pas. “Het aanvallen van een agent in functie lijkt mij hier zeker op van toepassing.”