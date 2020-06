Dag van de Mantelzorg: “20.000 gezinnen van personen met handicap zitten nog in lockdown” LH

23 juni 2020

08u59

Bron: Belga 0 Twintigduizend gezinnen wachten nog steeds op de financiële ondersteuning om de zorg te kunnen organiseren die bij hun gezin past, om buiten te komen en hun leven te leiden. Dat melden vzw Onafhankelijk Leven en de Gezinsbond naar aanleiding van de Dag van de Mantelzorg. "De overheid maakte massaal veel geld vrij voor steunmaatregelen voor burgers en bedrijven in deze crisissituatie. We vragen dat de 20.000 wachtenden met een handicap niet worden vergeten", klinkt het.

Volgens de meest recente cijfers staan er 20.348 personen met een handicap op een wachtlijst. Daarvan hebben 222 volwassen en 33 kinderen een zorgbudget gekregen in 2020. Er blijven dus nog 20.093 wachtenden over. Sommigen van hen staan al sinds 2001 op een wachtlijst.

"Personen met een handicap kunnen gelukkig rekenen op hun ouders, broers, zussen, kinderen en grootouders die de taken van professionele zorgverleners op zich nemen. Hoe zwaar en moeilijk dat ook is, een zorgend gezin blijft zorg opnemen. Deze mantelzorgers vormen samen een groep van 200.000 Vlamingen die geraakt worden door de wachtlijsten" aldus de twee organisaties.

Is er nog geld beschikbaar om eindelijk werk te maken van een zorgbudget voor alle personen met een handicap?

Ze wijzen erop dat de overheid tijdens de coronacrisis veel geld vrijmaakte voor mensen die ze nodig hadden, en zijn daar ook blij over. "Maar we maken ons tegelijkertijd grote zorgen. Is er nog geld beschikbaar om eindelijk na al die jaren werk te maken van een zorgbudget voor alle personen met een handicap en blijft er dus geld over om mantelzorgers als essentiële schakels in de zorg te betalen voor hun zorgarbeid? ", vragen ze zich af.

Ook wijzen de organisaties erop dat tijdens de coronacrisis alle ondersteunende diensten wegvielen, waardoor mensen met een handicap en hun mantelzorgers er helemaal alleen voor stonden. "Stilletjes aan komen kinesist, logopedist, ergotherapeut enzovoort opnieuw over de vloer of is het weer haalbaar om in de leefgroep aan de slag te gaan. Maar een uitzicht op een structurele, gepaste ondersteuning is er nog niet", besluiten ze.