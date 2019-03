Dag op dag: Zwaarste aanslagen in geschiedenis van ons land Daimy Van den Eede

22 maart 2019

06u00

Bron: VTM NIEUWS 0 Op 22 maart 2016, nu drie jaar geleden, kwamen 32 mensen om het leven bij aanslagen in ons land. Meer dan 300 anderen raakten gewond. De daders, teruggekeerde IS-strijders, lieten bommen ontploffen op de luchthaven van Zaventem en aan het metrostation Maalbeek in Brussel.

Na afloop was ons land in diepe rouw. Voor het Beursgebouw in Brussel lag het weken vol met bloemen. Premier Charles Michel (MR) noemde de daders “blind en laf”.

Proces

Het proces van de aanslagen wordt volgend jaar verwacht en zal meer dan zes maanden duren. Waar het plaats zal vinden, is nog niet bekend. “De ruimte moet groot genoeg zijn aangezien er 1.000 personen binnen moeten kunnen”, zegt Eric Van der Sypt, woordvoerder van het federaal parket.