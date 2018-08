Dag na verdrinking van 19-jarige wordt zwemverbod in Paalse Plas alweer genegeerd: politie houdt extra toezicht kg

07 augustus 2018

14u14

Bron: Belga 0 Op vraag van burgemeester Maurice Webers (sp.a) van Beringen gaat de lokale politie vanavond na 19 uur extra toezicht houden aan de Paalse Plas in Beringen, waar mensen het zwemverbod negeren. "Tussen 12 en 19 uur zijn er redders aanwezig, maar deze voormiddag zag ik met eigen ogen hoe er toch weer mensen, zelfs met kinderen, in het water zaten. Mensen kunnen hardleers zijn", aldus Webers. Gisterenavond verdronk in de Paalse Plas een 19-jarige jongeman van Afghaanse afkomst uit Tessenderlo.

Redders houden aan de Paalse Plas tussen 12 en 19 uur toezicht in de maanden juli en augustus. Voor 12 uur en na 19 uur is er een zwemverbod van kracht. Dat is duidelijk aangegeven door de rode vlag en door middel van borden. Met dit warme weer gaan mensen toch op eigen risico het water in.

Drenkeling

Op maandag verdronk er nog een 19-jarige jongeman in de Paalse Plas. De Afghaanse jongeman geraakte tijdens het zwemmen in de problemen en verdween hij uit het zicht. Zijn ouders, broer en zus konden hem niet meer vinden en verwittigden de hulpdiensten rond 21 uur.



Na een zoektocht van een half uur konden duikers van de brandweer de man dan toch uit het water halen. Na reanimatie werd hij naar het Jessaziekenhuis gebracht, maar daar bezweek de jongeman.

Geen boetes

"Het is bijzonder dramatisch wat er gebeurd is. Ik snap niet dat er dinsdagvoormiddag opnieuw mensen in het water zaten. De politie hoeft voor mij geen boetes uit te schrijven, maar als mensen vanavond in het water worden aangetroffen, zal de politie hen aanmanen eruit te komen", vertelt burgemeester Maurice Webers.

Het incident in Beringen is deze zomer zeker het zesde dodelijke zwemincident in open wateren in ons land.