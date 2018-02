Dag na DierAnimal, opnieuw een dierenpartij van start: WM&D Birger Vandael

20 februari 2018

15u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een dag na de voorstelling van de tweetalige partij DierAnimal in Brussel, is ook in Sint-Truiden een dierenpartij boven de doopvont gehouden. WM&D (Welzijn, Mens & Dier) wil in de eerste plaats opkomen voor de dierenrechten. Verder mikt de partij op de hervorming van politieke mandaten, een socialer woningbeleid en goedkopere en gezondere voeding.

De partij presenteerde haar visietekst, bestaande uit negen verschillende punten. Vooral puntje acht valt op, want daarin focust de partij zich honderd procent op de dieren. Zo wil de partij een hogere omheining voor elke losloopweide in de gemeente, zodat incidenten vermeden kunnen worden.

Ook de zwemvijver in Sint-Truiden moet volgens de partij verbouwd kunnen worden, momenteel kwetsen de honden zich aan de scherpe kantjes. Verder wil de partij een voedselbank voor huisdieren en wil men erkenning van de dierenrechten.

Ten slotte staan een dierenambulance, meer inspecteurs bij dierenwelzijn en een verbod op bestrijdingsmiddelen van bijen op de verlanglijst van de partij.

WM&D zal met zekerheid opkomen in Sint-Truiden. “In welke vorm is vooralsnog niet duidelijk”, stelt David Vanroelen. “Er zijn twee partijen die interesse tonen in een kartel met ons, maar we houden de boot af. Eerst willen we kijken welke mensen we vinden om op onze lijst te zetten.” Ook in Hasselt, Tienen en Leuven zou de partij aan een lijst werken. “Er zijn bovendien gesprekken lopende in Brussel en we hebben contact met Vlaamse parlementsleden en Bekende Vlamingen. Er komt dus schot in de zaak, maar we kunnen nog niet te veel bekend maken.”