Dag één van echte formatiegesprekken zit erop: “Vertrouwen is er” HAA

24 september 2020

21u02

Bron: Belga, VTM NIEUWS 8 Politiek De onderhandelaars van de zeven partijen die een nieuwe federale regering proberen te vormen, hebben hun eerste dag van echte formatiegesprekken afgerond. Volgens de leiders van CD&V, sp.a en MR verliep het overleg “constructief”. “Het vertrouwen is er.” Vrijdag wordt opnieuw vergaderd.



De gesprekken onder leiding van de coformateurs Paul Magnette (PS) en Alexander De Croo (Open Vld) vonden plaats in het Egmontpaleis in Brussel. Onder meer de hoofdstukken klimaat en energie, mobiliteit zijn al besproken.



Volgens sp.a-voorzitter Conner Rousseau en MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez was de sfeer “constructief”. “Het vertrouwen is er”, reageerde de Franstalige liberaal kort.

Er zijn inhoudelijke discussies, maar dat moet kunnen Sp.a-voorzitter Conner Rousseau

1 oktober

“We hebben heel goed gewerkt op een hoog tempo met iedereen aan tafel”, zei Rousseau. “Er zijn inhoudelijke discussies, maar dat moet kunnen.” De deadline van 1 oktober moet lukken, klonk het. “Dat is zeer ambitieus, maar ik vind dat dat moet lukken. We hebben er vandaag al heel wat doorgejaagd”, aldus de sp.a-voorzitter.



“We hebben goed en constructief gewerkt”, zei ook CD&V-voorzitter Joachim Coens. De christendemocraat herhaalde dat het nu niet aan de orde is wie premier gaat worden. “We zijn met de twee coformateurs aan het praten over de inhoud. Dat is het belangrijkste.”

Ook Georges-Louis Bouchez ging vragen over het premierschap uit de weg. “We praten eerst over de inhoud”, reageerde hij kort.

Relancebeleid

Vrijdag om 10 uur zitten de Vivaldi-partijen (Open Vld, MR, sp.a, PS, Groen, Ecolo en CD&V) opnieuw rond de tafel. Dan staan onder meer het relancebeleid, de gezondheidszorg, institutionele en politieke hervormingen en defensie op het programma.

