Dag drie van proces-Hardy: "Ik heb bekend, maar 'heb het schilderij gewoon vol gekleurd met verzonnen verhalen'" Seriedoder wou gezin uitmoorden, maar belandde bij 71-jarige arts Veronique Coopmans

21 februari 2018

11u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Op dag drie van het proces van seriemoordenaar Renaud Hardy heeft de seriedoder verklaard dat hij alles bekend heeft "omdat hem dat aangeraden werd", maar dat hij achteraf "het schilderij gewoon vol gekleurd heeft", met verzonnen verhalen. Hardy (55) antwoordt wederom afwijkend en verward op vragen van de rechtbankvoorzitter.

Deze voormiddag kwamen speurders van de federale gerechtelijke politie van Mechelen en Halle-Vilvoorde aan het woord met hun uiteenzetting over het onderzoek. Ook zullen de juryleden wellicht vandaag nog de gruwelijke video-opnames te zien krijgen die Hardy zelf maakte van de moord op zijn ex Linda Doms. Hardy (55) staat terecht voor de moorden op Maria Walschaerts, Linda Doms, verkrachting met foltering en twee moordpogingen, onder meer op actrice Veerle Eyckermans.

Hardy bekende op 13 november vorig jaar aan de federale gerechtelijke politie van Mechelen, dat hij Annie H., een 71-jarige arts uit Bonheiden, wilde vermoorden in de nacht van 29 op 30 september 2014. Hij wou die nacht eigenlijk een gezin van vier uitmoorden. Die familie kende hij nog van dertig jaar geleden, toen hij daar was gaan babysitten. Hij vond echter hun witte villa niet.

Door een foute afslag kwam hij terecht bij het huis van Annie H. (71), weduwe en moeder van vier kinderen en zeven kleinkinderen. Hardy veroorzaakte kortsluiting in de woning, klopte en bonkte op de rolluiken, maar raakte niet binnen. Hardy verklaarde dat hij haar hoorde zingen in de badkamer en wilde ‘uitpakken’ (vermoorden, red.) "omdat zijn frietketel in brand stond", waarmee hij de woede en frustratie bedoelt die hij kwijt wou.

Politie: U wilde een gezin van vier uitmoorden zegt u, wat had u mee genomen naar die woning ?

"Dat bijltje"

Wat wilde u daarmee doen?

"Uitpakken he"

Hoe wilde u naar binnen gaan?

"Dat zou ik ter plaatse nog zien."

Dan komt u terecht bij de woning van mevrouw H. U slaat een gat door de deur van mevrouw H. Zij heeft geroepen en u bent gestopt.

"Ik ben dan gaan lopen ja, terug langs de oprit. Dat was de dag voor die feiten op Smekens (aanval met loodjesgweeer).Ik had Doris (zijn vriendin) nog altijd niet gezien, ik had haar zeker dertig keer gebeld. Ik zag die Smekens, ik haalde mijn loodjesgeweer uit en pang he.Ik wilde een gezin gaan uitmoorden met twee kinderen maar vond het huis niet.

Waarom dat gezin?

Omdat dat huis ook afgelegen lag he. Ik was daar vroeger nog gaan babysitten. Dertig jaar geleden. Sindsdien had ik die vrouw van dat gezin nog maar een keer gezien op ‘Mechelen leeft’.

Hardy kwam dan toevallig terecht bij het huis van Annie H.

"Ik heb eerst de zekering doen springen (zorgde voor een kortsluiting)” verklaart hij verder tijdens het verhoor. “Ik hoorde haar zingen in de badkamer maar ik raakte niet binnen. Ik had dat bijltje mee en ik had cocaïne gesnoven. Ik ben daar aan het kloppen geweest."

Politie: U heeft dwars door die deur geslagen?

"Ja, we gaan die mensen dan vergoeden he."

Heeft u gestampt op die deur?

"Ja, met mijn goede Ambiorix-schoenen."

Wat was uw bedoeling?

"Haar vermoorden. Hoe? Dat weet ik niet."

Waarom bent u dan vertrokken?

"Als je aan mij vraagt, komt ge terug. Dan zeg ik ja. ik zat wel met die frietketel die in brand stond he.”

Nog diezelfde dag, haalt Hardy opnieuw zijn loodjesgeweer boven, belt aan bij een willekeurig huis en schiet ermee op een ander willekeurig vrouwelijk slachtoffer. Omdat 'zijn bloed weer dik was, door frustratie, door vriendin Doris en vriend Van Boxom.

Naar aanleiding van de bekentenissen tijdens het getoonde verhoor van Hardy, stelt voorzitter Thys Hardy nog enkele vragen over de moordpoging op arts Annie H.

Voorzitter: In uw verhoor zegt u: ‘ik hoor haar van buiten zingen in de badkamer’. Hoe weet u dat ze dan in de badkamer is, als ze aan het zingen is?”

"Goede vraag. Dat zal een suggestie geweest zijn dan, een aanvoelen van mij."

Had u haar voordien al eens ontmoet?

"Ze was als eens een kip komen kopen in mijn kipkraam."

Hoe wist u dat dat gezin dat u wilde gaan vermoorden uit vier personen bestond?

"Ik moest dat verhaal toch vormgeven."

Wat was uw intentie met mevrouw H. Wilde u haar vermoorden zoals u zegt in het verhoor?

"Neen, helemaal niet."

(voorzitter moet zijn aandacht trekken want hij blijft niet bij de les)

In het verhoor zegt u ook: ‘dat wordt hier de volgende’ en ‘het was de bedoeling om haar te vermoorden’?

"Ik wilde er zeker van zijn dat er een zekere gewichtigheid zou aan gegeven worden, een zwaarte aan de feiten."

U hebt zelf gevraagd om dit te mogen meedelen, u bent toch niet onder druk gezet daarvoor?

Hardy antwoordt niet en staart voor zich uit. Hij begint dan weer over iets heel anders:

"Het heeft niet te maken met schuldig of onschuldig wel met manipulatie, om de jury te manipuleren naar mij toe. Er is al vanalles van mij verschenen in de pers, hoe kunnen die mensen nu een neutraal beeld hebben van mij."

Voorzitter: ik ga u hier geen forum geven. In deze fase worden vragen gesteld en antwoorden gegeven. Als ik u een vraag stel, verander dan niet van onderwerp om over iets anders te vertellen dat laat ik niet toe. Ik antwoord niet op uw vragen, of ik daar al dan niet of kan inkomen. Mijn mening over de feiten doet er niet toe, uw rechters zitten daar, in de jury.

Hardy (gefrustreerd) “Maar u begrijpt toch mijn scepticisme.”

Voorzitter Thys leest ook nog een brief voor die Hardy schreef op 2 december 2015, toen hij in voorhechtenis zat in de gevangenis van Merksplas omdat hij met zijn loodjesgeweer geschoten had op slachtoffer Smeekens.

Het was een brief vol spijtbetuiging ‘wat een les heb ik gekregen, ik vergeet dat nooit meer.' Hardy beloofde in de brief ook zijn leven te zullen beteren. ‘Ik ga mij vanaf nu voorbeeldig gedragen, het spijt mij enorm wat er gebeurd is. Ik ga die mensen vergoeden. Ik ga alle sancties aanvaarden als ik maar niet terug moet naar de gevangenis in Merksplas’.

Voorzitter: Welke persoonlijke initiatieven heeft u genomen om deze goede voornemens waar te maken?

Hardy (opgejaagd): "ik ben gemanipuleerd, ik kwam daar binnen (in de gevangenis nvdr.) en het was terug hommeles.”

Naar aanleiding van enkele vragen van advocaten Walter Damen (advocaat van slachtoffer Annie H.) en Jef Vermassen (advocaat van actrice Eyckermans) stelt de rechtbankvoorzitter aan Hardy enkele bijkomende vragen.

Hardy, die ook nog vlotjes beschreef hoe hij al een jaar lang dagelijks vijf lijnen cocaïne snoof, geeft dan plots toe dat hij alles bekend heeft "omdat hem dat aangeraden werd" maar dat hij achteraf "het schilderij gewoon vol gekleurd heeft”, met verzonnen verhalen.

Voorzitter: Hoe ging u dat aanpakken, die feiten met dat gezin dat u wilde uitmoorden?

"Dat was gewoonlijk niet mogelijk hé. Hoe kan ik dat nu doen met zo’n bijltje."

Voorzitter: Dat hebt u niet zo verklaard op 13 november.

“Kijk. Ik zit met een dossier waar ik levenslang voor kan krijgen. Er wordt mij dan aangeraden om schuld te bekennen over de hele lijn."

Door wie?

"Dat wil ik nu niet zeggen, misschien straks. En ik begin dan te kleuren he, een beetje van dit, een beetje van dat. Als ik maar een feit toegeef, kunnen we maar aanhalen dat ik een keer door de rooie ben gegaan, he. Ik ben dan beginnen te kleuren, verhalen aan te halen die te gek zijn voor woorden. Kan u het nu plaatsen? (vraagt hij dan weer zelf aan de voorzitter)."

U hebt er dus gewoon verhalen bij verzonnen?

"Ik heb het schilderij vol gekleurd ja, met verhalen. Ik heb het dossier volledig in mijn cel. Weet u hoe moeilijk ik het soms heb als ik een kruisverhoor krijg van twee personen. Dan moet ik vliegensvlug kunnen antwoorden he."

U kreeg toch altijd bijstand van een advocaat mijnheer Hardy, bij elk verhoor, en u kon ook altijd onderbreken als u dat wilde.

De zitting wordt geschorst tot 14u. De speurders zullen dan het onderzoek over de moordpoging op actrice Veerle Eyckermans uit de doeken doen.

LEES OOK: Renaud Hardy valt agent aan tijdens gevangenentransport