Daders roven laptops bij ramkraak op computerwinkel Leuven

Andreas De Prycker

13 februari 2018

11u19

Drie onbekenden hebben afgelopen nacht rond 03.30 uur een ramkraak gepleegd op de computerwinkel PC Warehouse aan de Diestevest in Leuven.

De daders hebben met een onbekend voorwerp het rooster voor de vitrine omgeplooid en de toegangsdeur stukgeslagen. Ze namen een aantal laptops mee en vluchtten in een donkerkleurige Audi.

De precieze buit wordt op dit moment nog bepaald. Het labo en de lokale en federale recherche kwamen ter plaatse. Van de daders is voorlopig nog geen spoor.

Vorige week werd er nog een ramkraak gepleeg op een Aldi-filiaal in de Blandenstraat in Haasrode. Daarbij stierf een 37-jarige Roemeen toen de muur die hij met een gestolen truck had ingereden, instortte. Zijn kompanen konden ontkomen.