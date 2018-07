Daders brandstichting aan Vlooybergtoren ontmaskerd na anonieme brief aan burgemeester

mvdb

06 juli 2018

11u17

Bron: belga 0 De daders van de brandstichting aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge zijn ontmaskerd. "Op basis van een anonieme brief kennen we de bende", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Begin volgende week wordt hun identiteit bekendgemaakt." Deze voormiddag berichtte de VRT al dat er een gouden tip over de daders was binnengekomen bij de burgemeester.

De uitkijktoren op de Vlooyberg in Tielt-Winge werd op 30 juni zwaar beschadigd na een nachtelijke brandstichting. Burgemeester Beeken ontving vanmorgen een brief die naar de daders leidt. "De anonieme brief werd gisteren gepost in Brussel. De afzender is onbekend, maar de inhoud van de brief leidt ons naar de daders. Ik noem hen onomwonden de bende van de Vlooybergtoren", zegt Beeken.

"Het gaat om minstens vijf daders uit het Hageland", aldus Beeken. "Zij pleegden in dit stuk van Vlaams-Brabant diverse brandstichtingen. De politie heeft me verzekerd dat het parket de identiteit van de daders begin volgende week bekendmaakt."