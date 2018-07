Daders brandstichting aan Vlooybergtoren ontmaskerd na anonieme brief aan burgemeester

mvdb

06 juli 2018

11u17

Bron: belga 0 De daders van de brandstichting aan de Vlooybergtoren in Tielt-Winge zijn ontmaskerd. "Op basis van een anonieme brief kennen we de bende", zegt burgemeester Rudi Beeken (Open Vld). "Begin volgende week wordt hun identiteit bekendgemaakt." Deze voormiddag berichtte de VRT al dat er een gouden tip over de daders was binnengekomen bij de burgemeester.

Burgemeester Beeken ontving vanmorgen een brief die naar de daders leidt. "De anonieme brief werd gisteren gepost in Brussel. De afzender is onbekend, maar de inhoud van de brief leidt ons naar de daders. Ik noem hen onomwonden de bende van de Vlooybergtoren", zegt Beeken.

"Het gaat om minstens vijf daders uit het Hageland", stelt Beeken. "Zij pleegden in dit stuk van Vlaams-Brabant diverse brandstichtingen. De politie heeft me verzekerd dat het parket de identiteit van de daders begin volgende week bekendmaakt." Volgens de burgemeester is dit de gouden tip waar het gemeentebestuur op hoopte na een oproep aan het publiek. "We hadden gevraagd om ons zoveel mogelijk tips te bezorgen. Die zijn er ook gekomen. De anonieme brief is de doorbraak."

De Vlooybergtoren ging op 30 juni omstreeks 1.30 uur deels in de vlammen op. De politie vond sporen van brandstichting met brandstof en hooi. De in 2013 opgerichte constructie weegt 13 ton, is 11,28 meter hoog en 20 meter lang. De toren werd opgebouwd uit een geraamte van staal en biedt uitzicht op het Hageland.

Het schepencollege van Tielt-Winge besliste op 3 juli om de Vlooybergtoren in de originele staat te herstellen. De nieuwe constructie wordt anderhalve meter hoger.