Daders aanslag Joods Museum moeten schadevergoeding van 985.000 euro betalen WHW

22 oktober 2019

12u47

Bron: DM, Belga 2 Aanslag Joods Museum Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer, die beiden veroordeeld werden voor de aanslag op het Joods Museum van België, moeten de slachtoffers een schadevergoeding van om en bij de 985.000 euro betalen. Dat heeft het Brusselse assisenhof beslist.

Bij de aanslag op het Joods Museum, op 24 mei 2014, vielen vier doden: Emanuel en Miriam Riva, een Israëlisch echtpaar, en museummedewerkers Dominique Sabrier en Alexandre Strens.

In maart bevond het Brusselse hof van assisen Mehdi Nemmouche en Nacer Bendrer allebei als mededaders schuldig aan vier moorden met terroristisch karakter en illegaal wapenbezit. Nemmouche wordt beschouwd als de man die de vier slachtoffers in het museum neerschoot, terwijl Bendrer beschouwd wordt als de man die hem de wapens leverde die bij die aanslag gebruikt werden. Nemmouche werd veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf en Nacer Bendrer tot 15 jaar cel.

De dochters van het echtpaar Riva krijgen nu een materiële schadevergoeding van respectievelijk 209.000 en 254.000 euro, en elk ook een morele schadevergoeding van 100.000 euro, terwijl hun oom en tante elk 30.000 euro krijgen. De moeder van Alexandre Strens krijgt een schadevergoeding van 50.000 euro, de broer van Dominique Sabrier 30.000 euro en haar dochter 130.000 euro. De Chileense artieste die op het moment van de aanslag in het museum aanwezig was, krijgt een voorlopige schadevergoeding van 1 euro.

Het is nog maar de vraag of Nemmouche en Bendrer deze sommen kunnen neertellen. Indien niet komt de Commissie voor Financiële Hulp aan Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden tussen, die door de federale staat werd opgericht. Het maximumbedrag dat die Commissie kan uitkeren aan een slachtoffer bedraagt 125.000 euro.

Gemengde gevoelens

Het hof kende het Joods Museum zelf een schadevergoeding toe van 50.000 euro en kende Unia en het CCOJB (Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique) elk 1 euro toe. Ook de Association Française des Victimes du Terrorisme (AFVT), die de belangen behartigt van slachtoffers van terrorisme, had zich burgerlijke partij gesteld, maar haar burgerlijke partijstelling werd door het hof onontvankelijk verklaard.

Die laatste beslissing werd door de advocaat van de vereniging op gemengde gevoelens onthaald. “Wij wilden de stem van de slachtoffers van het terrorisme laten horen op dit proces en dat werk is geslaagd”, zegt meester Guillaume Lys. “Maar laat dit ook een oproep zijn naar de politieke verantwoordelijken. Als de verenigingen van slachtoffers van het terrorisme zich geen burgerlijke partij kunnen stellen op dit soort processen, dan dreigt dat voor problemen te zorgen op het proces over de aanslagen van 22 maart. Er zijn verschillende verenigingen van slachtoffers die al gekend zijn, die op het terrein actief zijn en die zich burgerlijke partij willen stellen. Het is nu aan de politieke verantwoordelijken om daarvoor het wettelijk kader te creëren.”

Nacer Bendrer wordt beschouwd als de man die Mehdi Nemmouche de wapens leverde die bij de aanslag in het Joods Museum gebruikt werden.