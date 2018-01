Dader vluchtmisdrijf Winterland nam zware medicatie na herseninfarct: "Gevaarlijke mix in combinatie met alcohol" hr bvdh

12u25

Bron: Eigen berichtgeving 0 VTM Nieuws Na het ongeval reed de man anderhalve kilometer verder, parkeerde zijn zwaar beschadigde auto en ging op café. Vanochtend verscheen de 56-jarige man uit Diepenbeek, die zaterdagavond drie bezoekers van Winterland omver maaide op het zebrapad, voor de raadkamer te Hasselt. “Mijn cliënt beseft dat wat hij heeft gedaan niet door de beugel kan. Hij is bereid zijn verantwoordelijkheid op te nemen”, vertelt advocate Vanessa Penninger.

Het ongeval vond plaats kort na 20 uur. Het beschadigde voertuig van de dader werd even later aangetroffen in de buurt van het Hasseltse station. De dader zat op café, waar hij werd weggeplukt door de politie. De man had duidelijk gedronken en kon tijdens het verhoor maar weinig vertellen. “Hij was in de raadkamer ontzettend aangeslagen. Daarnaast is hij ook ongerust wat betreft de slachtoffers." Drie twintigers raakten gewond door de aanrijding.

Depressie

De chauffeur heeft op zijn beurt ook geen gemakkelijke periode achter de rug. Enkele maanden geleden kreeg hij een herseninfarct. “Hij neemt hiervoor medicatie, maar het is niet gemakkelijk voor hem. Hij voelt dat infarct in zijn hoofd, met een depressie tot gevolg. Hiervoor nam hij zware medicatie. In combinatie met alcohol is dat een zeer gevaarlijke mix. Hij wist zelf ook niet welke gevolgen die mix zouden hebben. Uiteraard heeft hij een flinke bolwassing gekregen over het feit dat hij achteraf terug op café is gegaan. Hij weet hier echter niet veel meer over en was te ver weg. Hij wist wel dat hij iets geraakt had, maar door zijn toestand was hij niet eens in paniek”, aldus de advocate.

Recidivist

In het verleden werd de man al eens veroordeeld voor rijden onder invloed. Hij moest toen medische testen afleggen, maar door zijn toestand bleek het niet evident om zijn rijbewijs terug te krijgen. “Hij heeft niet de intentie om terug achter het stuur te kruipen en beseft dat de gebeurtenissen gevolgen zullen hebben voor zijn toekomst als bestuurder.” De beslissing inzake het dossier valt vermoedelijk in de loop van de late namiddag.