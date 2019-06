Dader vluchtmisdrijf Schaarbeek vrijgelaten TMA SRB MBL SZM

14 juni 2019

11u20

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 236 De 28-jarige man die gisteren werd opgepakt naar aanleiding van het ongeval in Schaarbeek, is weer vrijgelaten onder voorwaarden. Het Brusselse parket vroeg dat hij onder aanhoudingsbevel zou worden geplaatst voor opzettelijke slagen en verwondingen met vluchtmisdrijf, en in staat van herhaling, maar de man is nu toch weer op vrije voeten. De man was al eerder veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod opgelopen. Hij mocht gisteren dus niet achter het stuur zitten. De wagen waarmee hij reed, was gehuurd maar op een andere naam.

De veertienjarige dochter van van Rachid Lehmami (47) was gisteren al vroeg op weg naar school om examen af te leggen. Elke dag moeten zij en haar broertjes te voet het kruispunt van de Waelhemstraat met de Helmetsesteenweg oversteken. De 14-jarige H. ging gisterenochtend een minuutje eerder de deur uit, in haar eentje.

Rond 8 uur hoort buurtbewoner Romeo een harde knal. Het klinkt alsof iemand tegen zijn camionette is gebotst. Hij gaat buiten kijken en ziet een meisje op straat liggen, hooguit twee meter verder dan het zebrapad. “Getuigen vertelden dat het meisje door de klap over mijn bestelwagen is geslingerd. Dat kind lag in een plas bloed en tóch reed die BMW door. Twee andere bestuurders zijn achter hem aan gereden om hem te doen stoppen.”

De onderzoeksrechter heeft de verdachte verhoord en hem in beschuldiging gesteld. Hij werd door de onderzoeksrechter onder voorwaarden vrijgelaten waaronder het verbod om een wagen te besturen. Bij niet naleving van deze voorwaarden kan de verdachte onder voorlopige hechtenis worden geplaatst.

Vader: “Ze houdt de moed erin”

Buiten levensgevaar

Terwijl ambulanciers het aangereden meisje verzorgen, komt haar broertje aan bij het kruispunt. Hij herkent zijn zus en rent in paniek terug naar huis om zijn vader te verwittigen. De toestand van H. zag er even zorgwekkend uit. “Gelukkig bleek al snel dat haar verwondingen relatief meevielen”, zegt vader Rachid. “Ze heeft een akelige wond op haar hoofd, die is zeker een centimeter diep. Al haar boventanden zijn eruit. Ik heb er eentje op straat gevonden.”

Het meisje moet nog een tijdje in het ziekenhuis blijven. “We prijzen ons gelukkig dat ze het kan navertellen. Ze is bij bewustzijn en maakte zich in haar ziekenhuisbed zelfs alweer zorgen over de examens die ze gemist had. De directrice van de school heeft haar gerustgesteld: ze hoeft het schooljaar niet over te doen.”

Camera

De politie had al vrij snel een goed spoor richting de dader, die reed volgens onze informatie in een gehuurde BMW 1-serie. “Er staat een veiligheidscamera op het kruispunt gericht. Hij is dus zéker goed gefilmd”, zegt Rachid.

Dezelfde dag nog konden de speurders de verdachte Y.M. (geboren in 1991) identificeren en oppakken. De man is gisterenavond verhoord en wordt vandaag dus voor de onderzoeksrechter geleid voor opzettelijke slagen en verwondingen met vluchtmisdrijf, en in staat van herhaling.

“Hij is bij ons zéér goed gekend”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Hij is ook al eerder veroordeeld voor een verkeersongeval met vluchtmisdrijf en had een rijverbod opgelopen. Hij mocht dus gisteren niet achter het stuur van een wagen zitten. De wagen waarmee hij rondreed, was gehuurd maar onder een andere naam dan de zijne.”

Als de twintiger schuldig wordt bevonden, riskeert hij een gevangenisstraf die kan oplopen van 1 maand tot 8 jaar, geldboetes en een rijverbod.