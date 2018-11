Dader vluchtmisdrijf in Ieper vrij onder voorwaarden kv

22 november 2018

18u05

Bron: Belga 0 De bestuurder die dinsdag in Ieper een bejaarde man aanreed en daarna vluchtmisdrijf pleegde, is vandaag vrijgelaten onder voorwaarden. Dat meldt het parket van Ieper.

“Het gaat om een man van 25 jaar uit Ieper”, aldus parketwoordvoerder Johan Lescrauwaet. “Hij is vandaag voorgeleid voor de onderzoeksrechter, en die heeft besloten om hem vrij te laten onder voorwaarden.”

De bestuurder reed dinsdagavond een voetganger van 88 jaar omver op de Oude Veurnestraat in Ieper toen die de straat overstak. Daarna pleegde hij vluchtmisdrijf. Het slachtoffer overleed een dag later aan zijn verwondingen. Via sociale media lanceerde de lokale politie een oproep aan de dader om zich te melden. Woensdag bood de man zich aan het onthaal van de politiediensten aan.