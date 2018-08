Dader vluchtmisdrijf geeft zich na 11 dagen aan, maar slachtoffer is intussen bezweken avh

02 augustus 2018

11u30

Bron: Belga 2 De motorrijder die zondagavond 22 juli levensgevaarlijk gewond raakte bij een verkeersongeval in Elsene, is begin deze week aan zijn verwondingen bezweken. De autobestuurder die hem had aangereden en na het ongeval op de vlucht was geslagen, heeft zichzelf intussen aangegeven bij de politie en werd na verhoor vrijgelaten. Dat melden La Capitale en Het Nieuwsblad en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Het ongeval gebeurde kort voor 22.00 uur op het kruispunt van de Hervormingsstraat en de Fernand Neuraystraat in Elsene. Daar werd de motorrijder aangereden door een Audi Q7. De klap was zo hevig dat de motorrijder werd weggeslingerd en verschillende meters verder tegen een geparkeerde wagen terechtkwam. De bestuurder van de Audi liet zijn voertuig even verderop achter en nam te voet de vlucht.

De zwaargewonde motorrijder moest ter plaatse gereanimeerd worden en werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar is hij begin deze week overleden.

De politie kon de bestuurder van de Audi Q7 al snel identificeren maar kon hem niet meteen opsporen. Zo wist zijn vader niet waar de man, die in Sint-Gillis zou wonen, uithing. Gisteren heeft de man zich dan samen met zijn advocaat aangegeven bij de politie.

"Hij is zich komen aangeven nadat hij een oproeping had ontvangen van de politie", zegt parketwoordvoerder Denis Goeman. "Het zal nu aan de politierechtbank zijn om uit te maken welke overtredingen er eventueel gepleegd zijn en wie verantwoordelijk is voor het ongeval."

Volgens La Capitale en Het Nieuwsblad zou de autobestuurder verklaren dat hij niet in fout was bij het ongeval. De motorrijder zou een voorrang genomen hebben waar hij die eigenlijk niet had en de bestuurder zou hem niet meer hebben kunnen ontwijken.