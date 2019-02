Dader van steekpartij in Grâce-Hollogne nog steeds op de vlucht ttr

18 februari 2019

15u13

Bron: belga 0 De man die het voorbije weekend in Grâce-Hollogne zijn vrouw neerstak, is nog steeds op de vlucht. Dat meldt het parket van Luik vandaag.

De feiten vonden tijdens de nacht van zaterdag op zondag plaats in de woning van het koppel. De man en de vrouw kregen ruzie, waarop de man zijn 30-jarige vrouw met verschillende messteken neerstak.

Het slachtoffer had eerder nog naar haar vader gebeld om te zeggen dat ze bang was van haar partner. De vader ging ter plekke, zag de man met zijn zoon wegvluchten en forceerde de deur van de woning. Daar trof hij zijn dochter aan in kritieke toestand. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar de vrouw bezweek aan haar verwondingen.

De dader is nog steeds op de vlucht met zijn zoon, die hij heeft uit een eerdere relatie. De politie is op zoek naar het tweetal.