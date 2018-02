Dader van ongeval met vluchtmisdrijf in Gent was onder invloed MV

17 februari 2018

15u05

Bron: Belga 0 De 19-jarige autobestuurder die vrijdagmorgen een vrouw op de fiets aanreed en vluchtmisdrijf pleegde, is aangehouden door de onderzoeksrechter in Gent. De man was op het ogenblik van de feiten geïntoxiceerd, meldt de Gentse afdeling van het parket Oost-Vlaanderen.

Het ongeval gebeurde rond 7 uur in de Sint-Pietersnieuwstraat. De 49-jarige vrouw op de fiets werd aangereden door de personenwagen, die daarna doorreed. De vrouw werd zwaargewond naar het ziekenhuis gebracht, maar ze verkeert niet langer in levensgevaar.

Het voertuig werd kort na de feiten aangetroffen in de Krijgslaan in Gent. De twee inzittenden, een 19-jarige man uit Waregem en een 22-jarige man uit Wevelgem, werden gearresteerd. De 19-jarige die het voertuig bestuurde, werd voorgeleid voor de onderzoeksrechter in Gent. Die besliste om de jongeman, die onder invloed verkeerde op het moment van de aanrijding, aan te houden. De tiener komt ook in aanmerking voor een geval van verkeersagressie dat zich kort voor de aanrijding voordeed in de Kunstlaan in Gent. Hij zou tot tweemaal toe uitgestapt zijn en slagen hebben toegebracht aan twee voetgangers.