Dader strandmoord verdedigt zichzelf na administratieve fout: "Ik heb hier niets mee te maken"

21 september 2018

Bron: Belga 0 In de zogenaamde 'strandmoord van Zeebrugge' viel opvallend genoeg geen pleidooi te horen van de advocaat van de beschuldigde. El Sayed Farag verdedigde zichzelf en schreeuwde zijn onschuld uit, ook al staat zijn schuld -door een administratieve fout- volledig vast. Hij werd eerder tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld voor de doodslag op zijn vriendin Daisy Vergote (43). H et Openbaar Ministerie vordert in beroep 30 jaar cel. De procureur-generaal is ervan overtuigd dat Farag de doodslag met voorbedachten rade pleegde en dat het dus om moord gaat.

Op 24 juli 2014 werd het levenloze lichaam van het slachtoffer rond 7.15 uur aangetroffen op het strand van Zeebrugge. Over haar gezicht lag zand, maar haar geslachtsdelen waren wel zichtbaar. Rond haar lagen drie gebruikte condooms.

El Sayed Farag -bijgenaamd Mike- kwam diezelfde dag al in het vizier van de speurders. Zijn gewelddadig gedrag tegenover zijn partner had er immers enkele maanden eerder al voor gezorgd dat hij een tijdje in de Nederlandse gevangenis was beland. 'Mike' werd de volgende nacht al ingerekend, maar bleef altijd beweren dat hij met de dood van zijn vriendin niets te maken had.

"Ik zit in de shit"

Toch werd hij door de rechtbank van Brugge veroordeeld tot 20 jaar cel voor doodslag. Farag ging in beroep. Maar bij het instellen van zo'n beroep moet sinds maart 2016 een zogenaamd grievenformulier ingediend worden waarop wordt aangeduid waarom men in beroep gaat. Bij Farag was enkel de strafmaat aangekruist, maar niet de schuldigverklaring. Hierdoor kan het hof enkel nog over zijn straf oordelen.

Farag bleef echter niet alleen zijn onschuld uitschreeuwen, hij beweerde ook dat hij dat grievenformulier niet heeft ingevuld en dat het niet zijn handtekening is die onderaan staat. Zijn advocaat diende daarom klacht in tegen onbekenden voor valsheid in geschrifte. Die werd deze week verworpen.

Daarom wou advocaat Mathieu Langerock niet pleiten. "Mijn cliënt pleit onschuldig, hoewel het hof niet meer over de schuld kan oordelen. Ik zit daarom zwaar in de shit."

"Planmatige moord"

"Farag is een pathologische leugenaar. Als je hem een wit blad toont, zegt hij dat het zwart is", liet de procureur-generaal optekenen. "Bij zijn ondervraging antwoordde hij dat de speurders zich beter zouden bezighouden met die drie condooms. Maar dat kon hij op dat moment onmogelijk weten, tenzij hij de dader is natuurlijk."

"Bovendien was zijn gsm uitgeschakeld. Net voordien werd die toch nog gecapteerd op de Zeedijk. Eerder had hij ook nog een sms naar zijn dochter gestuurd, met de boodschap dat hij bij zijn nieuwe vriendin in Brugge bleef slapen."

De procureur-generaal is er rotsvast van overtuigd dat Farag zich vooraf al een alibi wou verschaffen en nadien met listige kunstgrepen de verdenking van zich wou afschuiven. "Voor mij is het duidelijk dat het een planmatige moord was."

"Tweede poging"

Ook de burgerlijke partijen vragen om hem te veroordelen tot moord. "Een half jaar eerder had hij het ook al eens geprobeerd", pleiten advocaten Frank Scheerlinck en Jeroen Van Kerrebroeck. De man vloog voor dat gewelddadige incident vier maanden in de cel. "Toen hij in april 2014 vrijkwam, postte hij op Facebook een foto van zijn nieuwe wapen met de tekst: "The Godfather is back! Ik mis mijn ex nog steeds, maar ik kan nu al beter richten."

Volgens Scheerlinck terroriseerde hij haar in de maanden nadien. "Het was een bijzonder mooie vrouw. Maar als je haar laatste foto's ziet, had hij haar eigenlijk al op voorhand vermoord."

"Over alles heeft Farag gelogen. Over de telefonie, zijn aanwezigheid op het strand, de drugs die ze samen gebruikten, de seks die ze hadden,..."

"Deus ex machina werd valkuil"

Dat hij over de gebruikte condooms begon zonder dat hij daar enige weet van kon hebben, bewijst volgens Van Kerrebroeck zijn schuld én zijn plan. "Door die condooms daar te leggen, dacht hij een deus ex machina te creëren die hem ging vrijpleiten. Maar het werd een kuil waar hij zelf is ingevallen."

Farag nam als laatste het woord en bleef hameren op het feit dat hij onschuldig is. "Ik heb hier totaal niks mee te maken. Het is niet logisch en zelfs onmogelijk!" Uitspraak op 26 oktober.