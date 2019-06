Dader steekpartij Mol al eerder bestraft voor geweld bvb

05 juni 2019

11u32

Bron: Belga 0 De 40-jarige man uit Mol die maandagochtend schijnbaar zonder directe aanleiding zijn 36-jarige buurvrouw aanviel met een mes, was al eerder in aanraking gekomen met het gerecht. Dat schrijven verschillende kranten en het Antwerpse parket bevestigt dat.

In 2013 werd de man nog veroordeeld voor weerspannigheid toen hij gearresteerd werd nadat hij zijn toenmalige vriendin bewusteloos had achtergelaten na een dronken nacht. Er zou aanvankelijk sprake zijn geweest van moordpoging, maar zo werden de feiten uiteindelijk niet gekwalificeerd.

Issiaga B. belde maandag omstreeks 10 uur aan bij zijn buurvrouw en viel haar vrijwel meteen aan, toen ze hem wilde binnenlaten. De vrouw kreeg verschillende messteken te verwerken, maar kon vluchten en verkeert niet in levensgevaar. Het lichaam van de dader werd later door de politie gevonden in zijn woning, hij had zichzelf van het leven beroofd. Over zijn motief heerst nog veel onduidelijkheid.

Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de Zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.