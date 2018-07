Dader steekpartij in Wetteren gevat: "Slachtoffer wou gewoon helpen" Jeffrey Dujardin Didier Verbaere

21 juli 2018

18u21

Bron: eigen berichtgeving 0 De dader die vorige zondag een man neerstak op een parking in het Oost-Vlaamse Wetteren is gevat, meldt het Parket van Oost-Vlaanderen. Het gaat over een 44-jarige man uit Wetteren. Alles wijst erop dat het slachtoffer Filip De Moor op 15 juli toevallig op het verkeerde moment op de verkeerde plaats was, maar is nog veel onduidelijkheid.

De Moor was samen met een vriend een glas aan het drinken in een café aan het Felix Beernaertsplein en zag hoe de dader zijn wagen naast een geparkeerde BMW cabrio van zijn vriend parkeerde. Daarop ging de chauffeur de banden van de wagen met een mes te lijf. Toen de getuige verhaal ging halen, werd hij door de dader neergestoken. Die vluchtte daarop weg.

"Hij wou gewoon helpen"

Volgens de vriend van het slachtoffer, eigenaar van de geviseerde wagen, kende hij noch De Moor de dader. Die zocht om onduidelijk redenen een andere persoon met een BMW, maar stortte zich op de getuige. “Heel erg dat hem dit overkwam terwijl hij gewoon wou helpen. We hopen dat hij er doorkomt”, klonk het bij de eigenaar van de wagen.

Operatie

Vorige zondag werd De Moor met spoed geopereerd en werden zijn milt en een deel van zijn lever weggehaald. Hij lag ook een tijdje in coma. Zijn toestand is wel stabiel en hij is buiten levensgevaar. Het slachtoffer kon nog niet worden ondervraagd. Hij herinnert zich volgens vrienden wel dat hij werd neergestoken. Maar ook hij zou de dader niet kennen, evenmin als heel wat klanten van het café waar het slachtoffer zat.

Antwoorden

"De verdachte werd na verhoor door de politie, voorgeleid bij de onderzoeksrechter die hem onder aanhoudingsmandaat heeft geplaatst", meldt het parket. Over de identiteit van de dader is nog niks gemeld, maar hopelijk komt nu wat meer duidelijkheid rond de omstandigheden. Al zal het nog even duren. “In belang van het onderzoek heeft de onderzoeksrechter beslist geen verdere informatie te verstrekken”, klinkt het bij het parket.