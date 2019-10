Dader Pokémonmoord aan de tand gevoeld door assisenvoorzitter: “Zag je dan niet dat Shashia rood aanliep? Dat ze puntbloedingen in de ogen kreeg?” HAA

21 oktober 2019

19u55

Bron: Belga 0 Jonny Van den Broeck (27) heeft na de moord op Shashia Moreau (20) zijn uiterste best gedaan om ieder spoor van het meisje in zijn appartement uit te wissen. Hij begroef het lichaam in zijn tuin, probeerde bloedvlekken uit zijn matras te verwijderen en hij gaf haar kleren mee met de vuilniswagen, samen met enkele seksspeeltjes.

Van den Broeck bekende vrijdag voor het eerst dat hij Shashia gedood had. Ze zou tijdens uit de hand gelopen wurgseks gestorven zijn. Het lichaam van de jonge vrouw werd twee dagen later naakt en vastgebonden aan armen en benen in een put in zijn binnentuin aangetroffen. Hij zei dat hij haar kleren had weggegooid, samen met een zweepje en een halsband.



Dat laatste vond de Antwerpse assisenvoorzitter vreemd en hij wilde weten waarom de beschuldigde dat gedaan had. "Ik weet het niet. Na wat er gebeurd was, heb ik die gewoon weg gedaan." Bij de huiszoeking werden wel nog twee buttplugs aangetroffen. "Waarom hebt u die seksspeeltjes bijgehouden en die andere attributen weggegooid? Hebt u ze misschien bij de feiten gebruikt?", vroeg assisenvoorzitter Dirk Thys. "Nee, zeker niet", antwoordde Van den Broeck.

Condoom

De dader van de zogeheten Pokémon-moord kreeg nog veel meer vragen over de feiten, ook van de burgerlijke partijen en het openbaar ministerie. Had hij een condoom gebruikt? "Nee", zei Van den Broeck. Had hij daar niet met Shashia over gepraat? "Nee, het gebeurde allemaal spontaan." Hadden ze op voorhand gepraat over het hebben van wurgseks? Opnieuw hetzelfde antwoord: "Nee, het gebeurde gewoon".



Had hij al vaker wurgseks gehad? "Tussen de twee en de tien keer." Had Shashia zich verzet toen hij haar wurgde? "Nee, bij mijn weten niet." Zag hij niet dat ze rood aanliep? Dat ze puntbloedingen in de ogen kreeg? "Nee, maar ik had mijn ogen ook niet altijd open." En wat met de chatgesprekken waarin hij vertelde dat hij eens extreme seks met iemand wilde tot de dood erop volgde? "Inspiratie voor de anime-verhalen die ik wilde tekenen. Dat was niet iets dat ik echt wilde doen", stelde Van den Broeck.

Reconstructie

Doordat hij 2,5 jaar geheugenverlies geveinsd had, kon er geen reconstructie van de feiten gehouden worden. Vanuit de burgerlijke partijen kwam de vraag of die alsnog georganiseerd kon worden, maar de assisenvoorzitter zag dat niet meteen zitten. Wel zal er morgen een pop naar het proces worden gebracht, waarop Van den Broeck moet tonen hoe hij Shashia gewurgd heeft. Morgenochtend komt ook de wetsdokter getuigen.