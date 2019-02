Dader overspelmoord stapt uit het leven: wat met hun drie kinderen, die nu plots wezen zijn? IBO/KBD/KMJ/DVL/YDS

22 februari 2019

00u00 1 De man die dinsdagnacht zijn vrouw vermoordde nadat die was vreemdgegaan, heeft zich verhangen in zijn cel. Voorlopig worden de drie kinderen van het koppel opgevangen door de ouders van hun overleden moeder. Later zal een jeugdrechter beslissen bij wie ze geplaatst worden.

Demetrie H. (35) doodde zijn echtgenote Nancy M. (33) in de nacht van dinsdag op woensdag in hun huis in het Oost-Vlaamse Oordegem bij Lede. Zijn vrouw had hem even voordien opgebiecht dat ze een scheve schaats gereden had. Daarop nam H. een mes en stak haar in de hals. Meteen daarna verwittigde hij zelf de hulpdiensten, maar M. was dan al overleden. De drie kinderen van het koppel - van 11, 10 en 1,5 jaar - lagen op het moment van de moord te slapen.

Met de dood van H. wordt het onderzoek naar de moord beëindigd. "Als een verdachte in een strafzaak overlijdt, betekent dat ook dat hij niet meer vervolgd kan worden", zegt Annelies Verstraete van het Oost-Vlaamse parket. "Het dossier wordt dan afgesloten."

De nabestaanden van Demetrie H. wilden gisteren niet reageren op zijn wanhoopsdaad. Woensdag getuigden familieleden wel dat ze hem niet kenden als een agressief iemand en dat hij de nacht voordien wellicht gehandeld had in een vlaag van waanzin. Demetrie zou het moeilijk gehad hebben met de amoureuze escapades van zijn vrouw, aldus nog de familie, waardoor zijn stoppen doorsloegen nadat Nancy M. opnieuw een slippertje had opgebiecht. De familie van het slachtoffer verklaarde dan weer dat H. ziekelijk jaloers was en dat dit in het verleden al meermaals tot problemen geleid had. Ze benadrukte dat de vrouw altijd haar kinderen en haar gezin vooropzette.

De drie kinderen van het koppel hebben, één dag na hun moeder, nu ook hun vader verloren. Ze verblijven voorlopig bij de ouders van Nancy M. Binnenkort moet de jeugdrechter beslissen aan wie ze definitief worden toevertrouwd. "Daarvoor wordt in de eerste plaats naar de naaste familie gekeken", zegt Peter Jan Bogaert van Jongerenwelzijn. "Grootouders, bijvoorbeeld, of een tante of nonkel. Pas als daar niemand geschikt bevonden is, wordt er een pleeggezin gezocht. In dit concrete geval zijn er zowel aan moeders als aan vaders kant nog grootouders. In zo'n geval kan de jeugdrechter altijd een regeling op maat treffen. Een afwisselend regime, bijvoorbeeld. Of een bezoekregeling. Ook de kinderen zelf krijgen daar inspraak in."

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht bij de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 en op de site zelfmoord1813.be.