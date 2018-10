Dader opgepakt voor dubbele moord in studentenhuis Kortrijk Gunter Van Stappen Alexander Haezebrouck

01 oktober 2018

19u04

Bron: VTM NIEUWS, Eigen berichtgeving 438 In Kortrijk is een verdachte opgepakt voor de dubbele moord in een studentenhuis. Het gaat om een Afghaanse man, die handelde uit rivaliteit. Dat heeft VTM NIEUWS uit goede bron vernomen. De identiteit van de slachtoffers is intussen ook bekend.

De man drong het studentenhuis in de Oude Vestingsstraat binnen en stak een jongeman (18) en een meisje dood. Iemand van de poetsdienst trof vanmorgen een persoon bewusteloos aan in de buurt van de lift op het gelijkvloers. De hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden enkel het overlijden vaststellen. Even later vonden de hulpdiensten ook het levenloze lichaam van een tweede persoon op de derde verdieping.

Het parket van Kortrijk bevestigt dat de jongeman die op de benedenverdieping aan de lift werd gevonden, van Afghaanse origine is. De twee personen die er verbleven waren vermoedelijk geen studenten, maar personen uit het Afghaanse milieu die door het OCMW onderdak hadden gekregen in het studentenhuis. Beide slachtoffers werden allicht met messteken om het leven gebracht.

Intussen is een verdachte opgepakt voor de dubbele moord. Het gaat om een man van Afghaanse afkomst, die zou gehandeld hebben uit rivaliteit. De man raakte gewond bij de moord en werd opgepakt toen hij naar de spoeddiensten ging.

Getuigen zagen ook hoe een bebloede man omstreeks 3 uur vannacht naar buiten liep. Die persoon werd ook gezien op de camerabeelden in de straat, het kot ligt vlakbij het politiekantoor. Op de deurklink van de poort en op de stoep liggen nog steeds bloedsporen, allicht van die man die ondertussen in het ziekenhuis ligt. De politie kon die man nog niet verhoren. Wat er precies gebeurd is op het kot is nog steeds erg onduidelijk.