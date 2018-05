Dader dreigt van flatgebouw te springen na gezinsdrama Oudenburg: vrouw vermoord, kinderen vastgebonden Bart Boterman Jelle Houwen

14 mei 2018

13u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 In de Vijfwegstraat in Ettelgem bij Oudenburg is deze middag een gezinsdrama gebeurd. Het levenloze lichaam van een vrouw werd er aangetroffen in de garage.

De drie kinderen van de vrouw werden ook in het huis aangetroffen. Zij zouden zijn vastgebonden op de bovenverdieping. Ze zijn ongedeerd, werden bevrijd en worden opgevangen door slachtofferhulp van de politie. De hulpdiensten, politie en parket zijn massaal ter plaatse.

De vermoedelijke dader is gelokaliseerd door de politie. Het zou gaan om de nieuwe vriend van het slachtoffer. De man is na de moord naar Bredene gereden en is daar een appartementsgebouw binnen gestapt. Kort na de middag werden de politie en de hulpdiensten opgeroepen omdat een man op de hoek van het dak van het 14 verdiepingen tellende appartementsgebouw bevond.

Wapen in de hand

De man zou in zijn handen ook een wapen hebben. Volgens bronnen is die man de vermoedelijke dader van de moord in Oudenburg. De politie probeert op hem in te praten maar het is nog niet duidelijk of hun onderhandelingen geslaagd zijn. De situatie is nog volop aan de gang. Politie, brandweer en hulpdiensten zijn ter plaatse.

De drie kinderen die vastgebonden waren door de man zijn intussen opgevangen door de dienst slachtofferhulp van de politie. Zij zijn erg onder de indruk. Het gaat om kinderen van 11, 12 en 15 jaar oud die de vrouw overhield aan een vorige relatie.