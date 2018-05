Dader dreigt van flatgebouw te springen na gezinsdrama Oudenburg: vrouw vermoord, kinderen vastgebonden

In de Vijfwegstraat in Ettelgem bij Oudenburg is deze middag een gezinsdrama gebeurd. Het levenloze lichaam van een vrouw werd er aangetroffen in de garage. De dader is na de feiten naar Bredene gevlucht. Hij staat er momenteel op het dak van een appartementsgebouw met een wapen in de hand, ook zou hij een gasfles bij zich hebben. De politie probeert op hem in te praten, de omgeving is afgesloten.