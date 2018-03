Dader die zich "medisch mismeesterd" voelde en huisarts Patrik (64) vermoordde, krijgt 28 jaar cel LSI

27 maart 2018

09u37

Bron: Eigen berichtgeving 4 Een 57-jarige man uit Ingelmunster is vandaag door de correctionele rechtbank van Kortrijk veroordeeld tot een effectieve celstraf van 28 jaar voor de moord op huisarts Patrik Roelandt (64) uit Izegem.

Huisarts Patrik Roelandt werd op 1 december 2015 op huisbezoek in de woning van de patiënt in de Rozestraat in Ingelmunster met twee messteken vermoord. Eén steek inde hals was fataal en bleef maar liefst 11,5 centimeter diep in de nek van de arts steken. Volgens de rechtbank pleegde hij de moord uit wraak, omdat hij meende in het verleden medisch te zijn ‘mismeesterd’.