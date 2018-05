Dader 'chaletmoord' krijgt ook in beroep vijf jaar cel Jeffrey Dujardin

28 mei 2018

13u53

Bron: Eigen berichtgeving 0 De dader in de 'chaletmoord' krijgt in beroep vijf jaar celstraf voor slagen en verwondingen, een bevestiging. Het hof oordeelde dat Van Overschee niet de bedoeling had om haar te doden en vind deze straf passend.

De man kreeg vijf jaar cel voor slagen en verwondingen in eerste aanleg voor de feiten die bekend staan als de 'chaletmoord'. Hij riskeerde toen 20 jaar cel voor doodslag, maar dat werd geherkwalificeerd naar opzettelijke slagen met de dood tot gevolg. Het parket ging echter in beroep en vorderde 15 jaar cel voor doodslag.

Een wetsgeneesheer bevestigde eerder al aan het hof van beroep dat Christine Desmadryl (33) stierf aan de gevolgen van herhaaldelijk zwaar geweld. De advocaten van de beklaagde houden voet bij stuk: "Mijn cliënt zag mevrouw Desmadryl graag en wilde haar niet dood. Hij was zich niet bewust van het feit dat de twee slagen dodelijk konden zijn", zei zijn advocaat Charlotte Demaitre.

Zijn andere advocaat, Kris Vincke, ging verder op die logica: "De wil om te doden, zie ik hier niet. Het geweld was niet uitermate zwaar, er was bijvoorbeeld geen schedelbreuk of schade aan de hersenen. Spijtig genoeg wel die fatale bloeding. Het slachtoffer nam medicatie voor het hart en had gedronken. Dit zijn allemaal factoren die het bloed kunnen verdunnen en een rol spelen bij de feiten."

Van Overschee nam als laatste het woord in beroep. "Het spijt me enorm, ik had het beste voor met haar en haar kinderen. Ik wilde dat ze stopte met roepen en dat ze kalmeerde", zei hij geëmotioneerd.