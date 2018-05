Dader carnavalsmoord in Aalst riskeert 27 jaar cel: "Hij speelt de vermoorde onschuld" kg

23 mei 2018

13u52

Bron: Belga 9 Fabrice A., de partner van de 38-jarige vrouw die tijdens het carnaval in Aalst werd vermoord, heeft haar met voorbedachtheid om het leven gebracht. Dat pleitte advocaat van de burgerlijke partij Jef Vermassen vandaag voor de correctionele rechtbank in Dendermonde. "We blijven echter op onze honger zitten, omdat de beschuldigde niet wil zeggen wat hij allemaal uitgespookt heeft." Het openbaar ministerie vordert 27 jaar cel.

Het waren twee feestvierders die het lichaam van Sofie D'Hondt 's ochtends op 17 februari 2015 ontdekten aan een garagebox in Aalst. De vrouw werd meer dan tien keer geslagen met een hamer en uiteindelijk gewurgd.

De 45-jarige partner van de vrouw, Fabrice A., ontkende eerst dat hij iets met de moord te maken had, maar bekende uiteindelijk dan toch tijdens een verhoor eind maart 2015. Hij werd aangehouden door de onderzoeksrechter.

Sinsdien paste Fabrice A. nog een aantal keer zijn verklaring aan. Na zijn aanhouding beweerde hij dat hij de moord had bekend onder druk van de speurders. Hij zei toen dat hij zijn vrouw dood aantrof, maar dat hij de moord niet zelf gepleegd had. Kort voor de reconstructie van de moord legde de man opnieuw volledige bekentenissen af en tijdens de wedersamenstelling zou hij getoond hebben hoe hij het slachtoffer om het leven bracht.

"Vermoorde onschuld"

Voor de correctionele rechtbank in Dendermonde zijn de pleidooien vandaag gestart. "We weten nog altijd niet wat er juist is gebeurd", zei advocaat van de burgerlijke partij Jef Vermassen. "Sofie werd op haar hoofd en haar gezicht geslagen met een hamer. De voorbedachtheid is voldoende duidelijk, maar leg ons uit wat je allemaal uitgespookt hebt. We blijven op onze honger zitten. Hij speelt de vermoorde onschuld. (...) Domineren, controleren en isoleren, dat is de kern van de persoonlijkheid van deze extreem narcistische man."

Advocaat Kjell Verleysen, de voogd ad hoc van de nu 11-jarige dochter van het koppel, vroeg de beschuldigde om aan het kind te denken. "Een meisje van (toen) 8 jaar werd haar moeder ontnomen. Ze kreeg tien mokerslagen op het hoofd, haar pols werd verbrijzeld, maar nog was het niet genoeg, want er volgde de wurging. Het gruwelijke is dat de persoon die dat gedaan heeft, haar papa is. Terwijl Sofie zonder ruzie uit elkaar wou gaan en hem had gesmeekt om aan hun dochter te denken."

"Sophie moest dood"

Ook het openbaar ministerie is van mening dat de moord met voorbedachte rade plaatsvond. "Sofie D'Hondt werd opzettelijk gedood door de vader van haar kind, op het ogenblik dat ze wou ontsnappen aan de destructieve relatie met die man", zei de openbaar aanklager voor de correctionele rechtbank van Dendermonde. "Ze lag op de grond en smeekte de beschuldigde om te stoppen. Maar dan haar wurgen, dat is opzettelijk. Sofie moest van hem dood."

De verdediging betwist echter dat er sprake is van voorbedachtheid. "Het is in een opwelling van emoties gebeurd, waar onze cliënt spijt van heeft. Het morele bestanddeel is echter afwezig", stelden advocaten Anthony Mallego en Jeroen D'Hondt.

De gerechtspsychiater had eerder besloten dat de de man wellicht niet in een impuls had gehandeld, maar volgens de verdediging werden de feiten niet beraamd of gepland.