Dader carnavalsmoord Aalst veroordeeld tot 24 jaar cel Redactie

20 juni 2018

10u42

Bron: belga 3 De Dendermondse strafrechter heeft Fabrice A. (43) uit Aalst veroordeeld tot 24 jaar gevangenisstraf voor de zogeheten carnavalsmoord. Hij is ook levenslang ontzet uit zijn burgerrechten.

Fabrice A. is schuldig aan moord met voorbedachten rade op zijn toenmalige vrouw. Slachtoffer Sofie D'Hondt (38) werd op 17 februari 2015 dood teruggevonden in een garagebox in Aalst door enkele carnavalisten. Ze bleek zwaar geslagen met een hamer en gewurgd.

Uiteindelijk werd A. aangehouden als de dader. Hij ontkende eerst lange tijd, maar gaf uiteindelijk toch toe dat hij de vrouw gedood had. De reden van de moord was het nakende vertrek van D'Hondt en de echtscheiding die ze wilde, na een lange periode van twisten.

A. bleef er altijd bij dat hij zijn vrouw in een "opwelling" doodde, maar de rechter gaat toch uit van voorbedachten rade.