Dader (57) vluchtmisdrijf Winterland had 17 biertjes op: "Ik hoorde een klap en hoorde mensen schreeuwen, maar ik kon de link niet leggen" "Ik ging terug op café met idee dat ze me toch wel zouden vinden" Birger Vandael

28 maart 2018

13u01

Bron: Eigen berichtgeving 14 De dronken wegpiraat die begin januari drie twintigers van de baan maaide aan de kerstmarkt Winterland, is vandaag moeten verschijnen voor de politierechtbank van Hasselt. De 57-jarige Diepenbekenaar gaf zijn fouten toe: “Ik was doorheen de dag met mijn broers pintjes gaan drinken. Ik hoorde wel een klap en vervolgens schreeuwden er mensen, maar de link kon ik niet leggen.”

Advocate Vanessa Penninger benadrukte dat de man geen enkel excuus zal aanhalen, maar verwees ook naar het persoonlijk leed van haar cliënt.

Op zaterdag 6 januari rond 20 uur vond de aanrijding op het zebrapad plaats. Daarbij raakten drie twintigers uit het Gentse gewond. “Wat een mooie uitstap naar Winterland moest zijn, is geëindigd in het ziekenhuis. Eén van mijn cliënten is zelfs meegesleurd over de motorkap”, aldus de advocaat van twee slachtoffers. Hij vraagt voor ieder provisioneel een schadevergoeding van 5.000 euro en de aanstelling van een deskundige.

De beklaagde deed zelf het verhaal van die dag: “Ik was vanaf twee uur met een broer op café gegaan in Diepenbeek. Daar heb ik een tiental pintjes gedronken. Vervolgens zette ik hem af en ging ik nog vijf pintjes drinken in een ander café. Mijn andere broer was ook aanwezig en hem bracht ik naar huis, waarna ik terugkeerde en een volgend biertje dronk. Plots kreeg ik telefoon van een vriendin die me uitnodigde bij haar thuis. Ik vertrok naar Hasselt….”

Wodka Red Bull

Het vervolg is gekend. Met een verbrijzelde ruit en geen zicht aan de rechterzijde van de wagen, vluchtte de man na het ongeval. Het beschadigde voertuig van de dader werd even later aangetroffen in de buurt van het Hasseltse station. De dader zat op café met een Wodka Red Bull, waar hij werd weggeplukt door de politie. Hij had duidelijk gedronken en kon tijdens het verhoor maar weinig vertellen. “Met een bak bier in jouw buik wist je goed genoeg dat je moest maken dat je weg was. Van paniek was niet veel sprake”, reageerde de procureur. De politierechter verweet de man ook zijn vijf eerdere veroordelingen voor dronken rijden en het gebrek aan het zoeken van begeleiding. Voor de feiten samen wordt een celstraf van één jaar gevorderd. “Een rijverbod trek je u toch niet aan”, aldus de procureur. De rechter verwees naar artikel 42 waarbij men onmiddellijk hun rijbewijs moet afgeven wegens fysieke of mentale ongeschiktheid tot rijden.

Een rijverbod trek je u toch niet aan Procureur

Twee broers verloren

Penninger gaf aan dat haar cliënt gebroken is door de feiten en geen enkel excuus zal aanhalen. “Hij is bereid zijn straffen te ondergaan.” De man blijkt echter een zware periode achter de rug te hebben. “Hij verloor twee broers: eentje door een hartaderbreuk, eentje door zelfmoord. Een andere broer kreeg een herseninfarct en liep zware schade op. Hij zorgde ervoor, maar werd zelf ook getroffen door een herseninfarct. Daardoor raakte hij werkonbekwaam. Omdat het risico op een nieuw herseninfarct groot is, zocht de man zijn toevlucht tot de drank”, schetste Penninger het beeld van haar cliënt. “Dat hij geen proeven onderging, heeft te maken met de hoge kostprijs. Hij heeft een alcoholprobleem en dat is fout. Mijn cliënt heeft hulp nodig zodat dit nooit meer gebeurt en daarom vraag ik om een straf onder strenge voorwaarden uit te spreken. Het lijkt me noodzakelijk dat mijn cliënt de mogelijkheid krijgt terug te gaan werken, zodat hij de slachtoffers kan vergoeden.” Het vonnis volgt op 20 april.