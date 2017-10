Daarom zijn er zoveel kwallen aan de kust 20u05

Er spoelen deze dagen massaal veel kwallen aan op het strand. Het zijn zeepaddenstoelen, ook wel bloemkoolkwallen genaamd. Het is de grootste kwallensoort in de Noordzee, ze hebben een diameter van een halve meter, sommigen worden zelfs groter dan een meter. Maar ze zijn ongevaarlijk, want ze netelen niet.



Je kunt er niet naast kijken als je langs de waterlijn wandelt. Overal zeepaddenstoelen. De kwallensoort dankt zijn naam aan zijn bolvormige hoed, lichtblauw van kleur. De rand is altijd paars. Deze kwallen spoelen elk herfst aan, maar elk jaar worden ze groter en groter. Een gevolg van de klimaatverandering, waardoor de zee opwarmt.



In de Noordzee bewegen miljoenen zeepaddenstoelen mee met de stroming, Achteraan hangen acht bloemkoolvormige vangarmen, waarmee ze plankton en kleine visjes grijpen. In Japan staan deze kwallen soms op de menukaart, in sushi. Maar naar het schijnt zijn ze nogal smaakloos.