Daarom is voetbalspanning echt niet goed voor het hart Aagje Vanthomme

03 juli 2018

19u58

Bron: VTM Nieuws 0 De spanning rond een zenuwslopende voetbalwedstrijd zoals die van de Rode Duivels tegen Japan gisteren, is niet goed voor het hart. Niet alleen letterlijk, maar ook echt fysiek. Gezonde mensen lopen door zo'n thriller twee keer zoveel kans op hartfalen, hartpatiënten zelfs tot vier keer.

Wat een spanning gisteravond. Een cardioloog die naar de beelden van de supporters keek, krijgt het benauwd als hij sommige mensen ziet. Want te veel spanning tijdens zo'n wedstrijd kan hartproblemen veroorzaken. Daar zijn zelfs al studies over gemaakt.

Toen Duitsland in 2006 in de kwartfinale tegen Argentinië speelde, kwamen opvallend veel mensen met hartfalen binnen op de spoeddiensten.

Vloeken is gezond

Mannen lopen meer risico dan vrouwen omdat ze erg betrokken zijn en ook vaker al hartlijder zijn. Introverte mensen zijn dan weer slechter af dan extroverte. Je kan dus maar beter roepen en vloeken dan stilletjes op je nagels bijten.

Vooral wie al hartklachten heeft, moet oppassen bij zo’n match. Maar mensen aanraden om niet te kijken? Dat krijgt zelfs de cardioloog niet over zijn hart, want hij vindt dat we de Rode Duivels moeten blijven steunen.