Daar is de lente: vandaag stralende zon en tot 17 graden en ook weekend ziet er veelbelovend uit KVDS

15 februari 2019

06u39

Bron: Belga 182 De lente lijkt eindelijk in het land te zijn. Na een frisse ochtend kunnen de temperaturen vandaag oplopen tot maar liefst 17 graden. En de zon zal volop schijnen. Dat meldt het KMI.

De temperatuur zal overal klimmen tot tussen 12 en 15 graden, maar op sommige plaatsen is 16 en zelfs 17 graden mogelijk. Volgens weerman Frank Deboosere de ideale omstandigheden om de was buiten te drogen te hangen, “omdat het zonnig en droog is”, vertelde hij vanmorgen tijdens De ochtend op Radio 1.





Vanavond en vannacht blijft het rustig en helder, maar het wordt wel weer fris met minima tussen -1 en 4 graden.

Zonnig weer

Ook morgen krijgen we rustig en zonnig weer, met vanaf het westen wel wat hoge wolkensluiers. De maxima liggen tussen 11 graden in de Ardennen en 14 of 15 graden in de Kempen.





Hetzelfde zachte en zonnige weer staat zondag en maandag op het programma, al krijgen we dan soms een sluier van hoge wolken te zien. De maxima liggen rond 12 of 13 graden in het centrum van het land. Dinsdag verwacht het KMI een beetje regen en maximumtemperaturen rond de 10 graden.

