Daar is de lente, daar roept de tuin: wat mag je al doen en waar moet je zeker afblijven PHILIPPE GHYSENS

23 februari 2019

19u39

Bron: Eigen berichtgeving 0 Het is al enkele weken bijzonder zacht voor de tijd van het jaar. Bij tuinliefhebbers kriebelt het, maar mag er nu al gewerkt worden?

Lente in februari, het is erg uitzonderlijk. Normaal bedraagt de temperatuur nu 7 graden, maar voor woensdag is plaatselijk tot 18 graden aangekondigd. Is het mooie weer ook het startsein om het tuingerief boven te halen? Ja en neen, zo zegt onze tuinexperte Laurence Machiels. “Wie echt niet kan wachten, mag snoeien, planten en het gazon al een beurt geven”.

WAAROM JA

“Er valt nog veel te snoeien in de tuin en dat mag vanaf nu. Rozen, druivelaars, vijgenbomen, bessen, blauwe regen: als je daarmee klaar bent, is je zaterdag wel om. Blijf wel van de hortensia’s af. Je komt misschien in de verleiding om de gedroogde bloemen te verwijderen, maar daarvoor is het nog te vroeg. Wacht daarmee tot in april”.

“Het is nu ook een heel goed moment om hagen, struiken, fruitbomen, bessen en rozen te planten. Let wel op dat de grond niet te zompig is, bijvoorbeeld als je tuin in een put ligt. Maar ik denk wel dat de meeste tuinen dit weekend voldoende opgedroogd zullen zijn.”

Gooi niet klakkeloos kalk. 73 procent is overbekalkt Laurence Machiels

“Ook aan het gazon mag je beginnen, opnieuw op voorwaarde dat het niet te nat is. Je mag kalken maar neem eerst een bodemstaal. Dat kost ongeveer 10 euro in een tuincentrum en dan weet je of het wel echt nodig is. In Vlaanderen is 73 procent van de gazons overbekalkt. Gooi dus niet klakkeloos kalk. Je kan ook je gazon al ontmossen, liefst met een biologisch product.”

WAAROM NEEN

“Veel mensen denken dat ze nu al de bloementuin mogen opruimen en de siergrassen snoeien. Wacht daar toch nog even mee. Er zitten veel insecten zoals lieveheersbeestjes in die gewassen die nog bescherming nodig hebben tegen de kou. In mijn tuin overwinteren twee egels tussen de siergrassen. Je gaat die dieren te vroeg wekken uit hun winterslaap. De stengels van de bloemen en siergrassen beschermen de jonge scheuten ook tegen de vorst die zeker nog komt.”

“De moestuin laat je best met rust. Als je toch ongeduldig bent, kan je binnen al paprika of pepers of sla zaaien om later buiten uit te planten. Je kan ook al bloembakken vullen met viooltjes, primula’s of madeliefjes, en bloembollen van narcissen en blauwe druifjes. Die vind je nu volop in het tuincentrum.”

“En wie daarna nog energie overheeft, mag ook altijd het terras schuren en ontmossen.”